Les défunts enfants du leader du groupe Bodom Alexi Laiho sont maintenant en vente par son domaine

Musamaailma, le détaillant, importateur et grossiste finlandais d’instruments de musique, vend actuellement du matériel appartenant personnellement et utilisé par le regretté ENFANTS DE CORPS et BODOM APRÈS MINUIT co-fondateur, guitariste et leader Alexi Laiho, décédé en décembre 2020.

Musamaailma vend ces articles comme une cession par le Alexi Laiho immobilier, via une vente aux enchères basée sur des offres qui se termine le 2 mai 2021.

La vente aux enchères et plus d’informations sur les articles avec des descriptions et des images peuvent être trouvées sur le site de Musamaailma.

Laiho a inspiré des millions de personnes à travers le monde avec sa musique et ses talents de guitariste. Il était indéniablement l’un des guitaristes de métal les plus influents de sa génération et a laissé un impact durable qui se perpétuera à travers sa musique. Grâce à Alexi, d’innombrables personnes, jeunes et moins jeunes, ont commencé à jouer de la guitare. AlexiLes guitares signature de et sa sonorité signature sont parmi les objets les plus recherchés par les guitaristes de métal du monde entier. C’est une chance unique d’acquérir son équipement pour obtenir exactement le même ton Alexi utilisé en direct et en studio.

Musamaailma coopéré avec Alexi depuis qu’il était un guitariste prometteur. PDG Kai Saarikko déclare: “Nous l’avons soutenu au fil des ans et sommes devenus amis. Après son décès prématuré, Alexila succession de nous a contacté, et en raison de notre longue histoire avec Alexi, nous gérons maintenant la vente en leur nom. “La vente a déjà suscité un intérêt dans le monde entier, avec des offres provenant d’Amérique du Sud, d’Asie et d’Amérique du Nord. La vente a également été signalée par MTV3, l’une des plus grandes chaînes de télévision nationales en Finlande, ainsi que Soundi, l’un des plus grands magazines de musique populaire finlandais.

Prix ​​des enchères actuels:

1. # 1 Touring Rig: 10 000 €



2. Ampli de tournée de rechange: 3500 €



3. Ampli “Studio”: 5000 €



4. Ampli JCM800 KK: 4000 €



5. Ampli Blackstar S200: 1200 €

BODOM APRÈS MINUIT vient de sortir un EP, “Peindre le ciel avec du sang”, passant par Registres de Napalm. L’effort a été enregistré en Finlande en 2020 et devait être le début d’un nouveau chapitre passionnant. Malheureusement, ce chapitre s’est terminé bien trop tôt avec le décès de Laiho.

Alexi et batteur Jaska Raatikainen fondé ENFANTS DE CORPS en 1993, et le groupe était l’un des groupes de métal les plus acclamés internationalement en Finlande jusqu’à leur tout dernier concert d’adieu en décembre 2019.

outre ENFANTS DE CORPS, Laiho avait joué dans des actes tels que RÉCHAUD, SINERGIE, KYLÄHULLUT et LA BANDE LOCALE. Récompensé par un Marteau en métal Golden God et plusieurs autres prix internationaux, le guitariste était également la vedette principale, dirigeant un groupe d’une centaine de guitaristes au Festival d’Helsinki en 2015 en “100 guitares de Hel” – une pièce de concert massive qu’il a composée.

Alexi est décédé à son domicile à Helsinki, en Finlande. L’homme de 41 ans avait souffert de problèmes de santé à long terme qui ont conduit à sa mort.

