Les dégâts de la collision avec Kimi Raikkonen étaient « bouleversants »

Mick Schumacher a admis que c’était « bouleversant » lorsqu’il a perdu son aileron avant après être entré en collision avec Kimi Raikkonen au Brésil dimanche.

Le week-end a commencé cordialement entre les deux hommes lorsqu’ils étaient assis ensemble lors de la conférence de presse de jeudi, alors que Schumacher Jr espérait pouvoir affronter le champion du monde 2007 sur la bonne voie.

« Malheureusement, je ne me suis pas beaucoup battu avec lui », a-t-il déclaré à l’époque. « J’aurais adoré avoir l’opportunité de courir correctement contre lui, mais nous devrons probablement le faire ailleurs, sur une piste de glace ou quelque chose du genre. »

Mais la réponse rapide de Raikkonen est revenue : « Ou je pourrais ralentir et nous pourrions faire de la course ?

Et cette course est survenue alors que le pilote Alfa Romeo revenait dans le peloton, le Haas de Schumacher a tenté de faire un mouvement optimiste sur le Finlandais au virage 1, ce qui lui a fait perdre son aileron avant après avoir marqué la voiture de Raikkonen.

Il a dû faire tout le tour de sa voiture avant de pouvoir regagner son garage, tandis que l’Alfa Romeo semblait sortir relativement indemne de l’incident.

Partager des conseils de course Kimi a un peu d’expérience ici à Interlagos 😉#HaasF1 #BrazilGP pic.twitter.com/3sCRvzNRQq – Haas F1 Team (@HaasF1Team) 14 novembre 2021

« C’est bouleversant parce que je pense que nous avions un bon rythme pour aujourd’hui – définitivement devant les Williams », a déclaré Schumacher, selon le site officiel de la Formule 1.

« Donc, malheureux, mais nous apprenons de ces choses et, encore une fois, je pense que les petites mauvaises choses que je reçois sont vraiment utiles. Maintenant je sais où est la limite.

«Je pense que ces virages, parce que c’est la nature d’une séquence gauche-droite, évidemment tout le monde veut essayer d’en tirer le plus d’espace.

« Je pense que nous avons d’abord touché les pneus, puis je pense que j’ai un peu surviré et que mon aileron avant s’est coincé.

« Malheureux, mais néanmoins beaucoup de points positifs que nous pouvons emporter d’ici, et je dois dire que j’ai vraiment aimé conduire ici. »

Dans le plus pur style Raikkonen, cependant, il semblait relativement perplexe, alors qu’il passait d’un départ dans la voie des stands à la P12 au drapeau à damier.

Il attribue les ajustements apportés par son équipe à l’amélioration de sa fortune, après avoir connu des moments difficiles lors des qualifications au sprint.

« Nous avons un peu changé la voiture et avons décidé de partir dans la voie des stands. C’était la bonne décision, mais nous avons quand même manqué un peu à la fin », a-t-il déclaré après la course.

« Mais c’est sûr, la voiture ressemblait plus à ce qu’elle aurait dû être en premier lieu. Mais au moins, nous pourrions courir et suivre les gens aujourd’hui par rapport à hier [in sprint qualifying]. «