Les délais de livraison de l’iPad Pro M1 commencent à glisser à la mi-juin

Après un lancement de précommande incroyablement glitch et bogué, les délais de livraison de l’iPad Pro M1 commencent à tomber à la mi-juin. Les délais d’expédition retardés affectent principalement l’iPad Pro 12,9 pouces, qui utilise une nouvelle technologie d’affichage Liquid Retina XDR.

Pour l’iPad Pro 11 pouces, chaque configuration est toujours prometteuse la semaine de lancement entre le 21 mai et le 27 mai. Cela est vrai pour les configurations Wi-Fi, ainsi que les configurations Wi-Fi + Cellular et les cinq configurations de stockage différentes.

L’iPad Pro 12,9 pouces, cependant, est une autre histoire. Ce modèle semble être beaucoup plus limité en termes d’approvisionnement, probablement en raison de la toute nouvelle technologie d’écran mini-LED utilisée par Apple. Les rapports avaient averti que ce modèle serait en pénurie, et cela semble être exactement ce qui se passe.

Certains modèles de niveau inférieur de l’iPad Pro 12,9 pouces, tels que la configuration 128 Go, sont toujours disponibles pour une livraison la semaine de lancement entre le 21 mai et le 27 mai. D’autres modèles, tels que la configuration 512 Go, prévoient une livraison début juin entre 2 juin et 9 juin.

Les configurations de l’iPad Pro 12,9 pouces de 1 To et 2 To avec cellulaire ont encore diminué, Apple indiquant une livraison estimée entre le 9 et le 23 juin.

Apple n’offre pas encore de ramassage en magasin pour aucun des nouveaux produits qu’il a lancés aujourd’hui. Cela signifie que si vous voulez un nouvel iPad, iMac ou Apple TV M1, vous devez commander pour la livraison via la boutique en ligne d’Apple. Nous prévoyons que les délais de livraison continueront de tomber en juin et au-delà, donc si vous prévoyez de commander, nous vous recommandons de le faire le plus tôt possible.

