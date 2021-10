Les délais de livraison des nouveaux modèles de MacBook Pro glissent déjà jusqu’à fin décembre

Apple a officiellement annoncé aujourd’hui sa nouvelle gamme de MacBook Pro, avec de nouvelles configurations 14 pouces et 16 pouces disponibles à la commande dès aujourd’hui. Les nouvelles machines sont alimentées par les derniers processeurs M1 Pro et M1 Max d’Apple, et alors que les premières commandes arriveront la semaine prochaine, les délais de livraison glissent déjà vers décembre…

Les retards affectent principalement les configurations personnalisées des nouveaux modèles de MacBook Pro. Si vous optez pour l’une des configurations de stock des modèles 14 pouces ou 16 pouces, vous pouvez toujours obtenir une fenêtre de livraison estimée fin octobre ou début novembre.

Cependant, là où les retards commencent vraiment à apparaître, c’est avec les versions personnalisées avec une mémoire unifiée supplémentaire et un stockage SSD supplémentaire. Pour le modèle 14 pouces, la mise à niveau vers des configurations de stockage de niveau supérieur repoussera votre estimation à la mi-novembre.

Le MacBook Pro 16 pouces est encore plus touché par les retards. La mise à niveau vers la puce Apple M1 Max de premier plan avec un processeur à 10 cœurs, un GPU à 32 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs repousse les estimations d’expédition à début/mi-décembre. La mise à niveau de 32 Go de mémoire à 64 Go de mémoire retarde encore la livraison jusqu’au 23 décembre.

Apple indique que les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces seront disponibles dans les Apple Stores et chez les revendeurs agréés Apple à partir du mardi 26 octobre. Gardez toutefois à l’esprit que seules les options de configuration par défaut seront disponibles dans les magasins. Si vous souhaitez effectuer une mise à niveau avec des processeurs plus puissants, une mémoire plus unifiée ou un stockage supplémentaire, vous devrez commander sur la boutique en ligne d’Apple.

Les nouveaux modèles de MacBook Pro avec M1 Pro et M1 Max sont disponibles à la commande dès aujourd’hui sur apple.com/store et dans l’application Apple Store. Ils commenceront à arriver aux clients et seront dans certains magasins Apple Store et revendeurs agréés Apple à partir du mardi 26 octobre. Le nouveau modèle MacBook Pro 14 pouces commence à 1 999 $ (États-Unis), et 1 849 $(États-Unis) pour l’éducation ; le modèle MacBook Pro 16 pouces commence à 2 499 $ (États-Unis), et 2 299 $(États-Unis) pour l’éducation.

Avez-vous déjà commandé l’un des nouveaux modèles de MacBook Pro d’Apple ? Quelle configuration as-tu choisi ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :