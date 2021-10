Les délais de livraison du M1 Pro/Max MacBook Pro s’améliorent pour certains premiers acheteurs

Apple a rendu ses nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces disponibles à l’achat hier, les premières commandes devant arriver le mardi 26 octobre. Alors que l’offre a rapidement commencé à diminuer et que les délais ont glissé à novembre et décembre, Apple a de bonnes nouvelles pour certains acheteurs aujourd’hui.

Apple envoie aujourd’hui des e-mails aux acheteurs de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces pour les informer qu’« il y a eu un changement dans votre date de livraison ». Bien que la ligne d’objet de l’e-mail puisse sembler effrayante, Apple a en fait de bonnes nouvelles.

Pour ces acheteurs de MacBook Pro, Apple avance les estimations de livraison de plus d’une semaine dans de nombreux cas. Par exemple, iJustine s’est adressée à Twitter pour partager que la date de livraison estimée de son MacBook Pro 16 pouces est passée de décembre au 17 novembre au 24 novembre.

Pendant ce temps, Benjamin Mayo de . a reçu un e-mail d’Apple lui disant que son MacBook Pro 16 pouces devrait désormais arriver une semaine plus tôt que prévu initialement. La boutique en ligne d’Apple indique toujours des délais de livraison jusqu’à fin décembre pour certaines configurations.

Apple est confronté à une variété de goulots d’étranglement alors qu’il tente de lancer ces nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, y compris d’importantes contraintes de chaîne d’approvisionnement et des retards d’expédition dans le monde entier. Néanmoins, la société adopte apparemment la stratégie de « sous promesse et sur-livraison » en ce qui concerne les estimations d’expédition pour les nouveaux MacBook Pro.

Avez-vous vu les délais de livraison de votre commande de MacBook Pro s’améliorer depuis que vous avez initialement passé la commande ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

