Les délais d’expédition AirTag commencent à glisser en mai après les premières précommandes

Le tracker d’objets AirTag d’Apple, dont la rumeur est longue, a été officiellement annoncé plus tôt cette semaine, et il est maintenant disponible à la commande. Les précommandes ont ouvert ce matin à 5 h HP / 8 h HE, mais les délais de livraison commencent déjà à baisser.

Vous pouvez acheter un AirTag unique pour 29 $ ou un pack de quatre pour 99 $. Apple vend également une gamme d’accessoires pour AirTag, notamment des porte-clés, des passants en cuir, etc. Ces accessoires sont également désormais disponibles sur commande. Une variété d’accessoires AirTag plus abordables sont également apparus sur Amazon.

À partir de cet article, l’AirTag simple à 29 $ a glissé à la première semaine de mai, Apple indiquant que les commandes passées maintenant arriveront entre le 3 mai et le 5 mai. Le pack de quatre, cependant, est toujours disponible pour une livraison le jour du lancement le 30 avril. , mais nous nous attendons à ce que cela change bientôt. Les délais de livraison commencent également à changer en dehors des États-Unis.

À noter, vous pouvez également commander AirTag sur Amazon. Le pack simple et le pack de quatre sont répertoriés comme disponibles, mais les délais de livraison ne sont pas clairs. Amazon dit simplement que l’article sera «publié le 30 avril 2021».

Fonctionnalités AirTag

AirTag peut être attaché à n’importe quel élément afin de le suivre à l’aide de l’application Find My. Ainsi, par exemple, vous pouvez les attacher à votre sac à dos, à des clés, à votre portefeuille ou à toute autre chose.

Chaque AirTag intègre une puce U1, qui, selon Apple, permet des fonctionnalités de suivi de précision uniques pour les utilisateurs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 12. La puce U1 peut être utilisée pour déterminer plus précisément la distance et la direction d’un AirTag perdu lorsqu’il est à portée, en utilisant ce qu’Apple appelle le «suivi de précision».

Il existe également une variété de fonctionnalités de confidentialité intégrées à AirTag pour protéger les données des utilisateurs et empêcher le suivi indésirable.

Les identifiants de signal Bluetooth transmis par AirTag tournent fréquemment pour empêcher le suivi de localisation indésirable. Les appareils iOS peuvent également détecter un AirTag qui n’est pas avec son propriétaire et avertir l’utilisateur si un AirTag inconnu voyage avec lui d’un endroit à l’autre au fil du temps. Et même si les utilisateurs n’ont pas d’appareil iOS, un AirTag séparé de son propriétaire pendant une période prolongée jouera un son lorsqu’il sera déplacé pour attirer l’attention sur lui. Si un utilisateur détecte un AirTag inconnu, il peut le toucher avec son iPhone ou son appareil compatible NFC et des instructions les guideront pour désactiver l’AirTag inconnu.

L’AirTag présente un petit design circulaire avec une finition blanche à l’avant et un dos en acier inoxydable. Vous pouvez également personnaliser votre AirTag avec des emoji, des chiffres et des lettres.

Apple vante que les AirTags ont une «conception légère», et il y a deux facteurs clés à cela: la résistance à l’eau et une batterie remplaçable par l’utilisateur. Apple affirme que les AirTags sont classés pour une résistance à l’eau et à la poussière IP67, tandis que la batterie à l’intérieur est une CR2032, qui est une pile bouton standard.

Apple affirme également qu’AirTag offre «plus d’un an d’autonomie pour une utilisation quotidienne» et dispose d’un couvercle amovible pour le moment où vient le temps de remplacer la batterie.

Les premières critiques d’AirTag ont été extrêmement positives, les critiques louant l’intégration profonde avec l’écosystème Find My. Le prix de 29 $ a également été bien accueilli, bien que beaucoup aient noté que vous devrez probablement également acheter un porte-clés ou un accessoire de quelque sorte séparément.

