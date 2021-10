Les délégués de la COP26 prennent des vols intérieurs après qu’un arbre tombé a provoqué le chaos dans les voyages

Les délégués ont vu l’ironie de prendre un vol intérieur pour une conférence sur le climat (Photo : REX/Shutterstock)

Les voyageurs se rendant au sommet sur le climat COP26 ont eu recours à des vols intérieurs après qu’un arbre tombé a causé des perturbations majeures sur les chemins de fer.

Un certain nombre de trains entre le London Euston et Glasgow ont été annulés à la suite de dommages aux câbles électriques aériens entre Rugby et Milton Keynes.

Peu avant 14 heures, une annonce a été faite indiquant que tous les services ferroviaires avaient été suspendus et que le hall était « sortie uniquement » en raison de la surpopulation.

Les passagers étaient bien conscients de l’ironie d’être retardés par des conditions météorologiques extrêmes alors qu’ils se précipitaient pour se rendre au début des pourparlers de l’ONU sur le climat aujourd’hui.

Beaucoup ont été pris dans des trains lents ou à l’arrêt, tandis que d’autres ont été contraints de réserver des vols intérieurs à forte teneur en carbone pour atteindre le sommet.

Parmi les participants au sommet bloqués à Londres figurait David Johnson, PDG de Margaret Pyke Trust, qui œuvre pour faciliter la planification familiale afin de lutter contre le changement climatique.

M. Johnson s’est assis dans son train de Londres Euston à Glasgow pendant plus d’une demi-heure avant de se faire dire de descendre par le personnel.

Des scènes chaotiques à la gare de Londres Euston après la chute d’un arbre ont entraîné des retards massifs (Photo: PA)

Finalement, il a décidé de réserver un vol depuis l’aéroport de Gatwick, reconnaissant que cela « semble bien sûr ridicule ».

Il a ajouté: « L’ironie de l’impact du climat sur les trains, ce qui signifie qu’un vol pour la conférence sur le changement climatique est le seul moyen d’y arriver aujourd’hui, ne m’échappe pas. »

L’arbre qui tombe sur les rails survient au milieu d’une vague de temps terrible qui balaie le Royaume-Uni.

Le Met Office a déclaré que certaines parties du pays ont peut-être même connu des tornades ces derniers jours, tandis que certaines zones ont été touchées par des inondations.

Plus de pluie et de vent sont attendus en début de semaine, avec 11 avertissements d’inondation et 74 alertes d’inondation en place en Angleterre.

