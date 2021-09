Les Delhites se réveillent sous de fortes averses, le mercure descend à 24 degrés Celsius; vérifier la dernière mise à jour météo

Les habitants de Delhi se sont réveillés aujourd’hui avec des précipitations d’intensité légère à modérée avec des vents violents et des orages qui les accompagnent. Le département météorologique indien (IMD) dans sa mise à jour météorologique plus tôt avait prédit que les précipitations dans la ville seraient accompagnées d’orages et de vents non seulement dans la capitale nationale mais également sur d’autres régions voisines de la RCN. Les pluies soudaines aux petites heures de samedi ont également réduit la température dans la ville à 24 degrés Celsius (2 degrés en dessous de la normale), ce qui a fait subir aux habitants de la ville une vague de vents frais, a rapporté l’agence de presse PTI.

Selon le dernier rapport publié par le service météorologique, la ville a reçu un total de 97 mm de pluie au cours des dernières 24 heures. Les précipitations ont également entraîné une augmentation de l’humidité dans l’atmosphère. Malgré les averses aux premières heures de dimanche, l’IMD a maintenu que les conditions de pluie prévaudront tout au long de la journée dans la ville avec un ciel nuageux et des vents violents. Alors que la température minimale de la ville a baissé jusqu’à 24 degrés Celsius, la température maximale de la ville devrait atteindre 31 degrés Celsius, a prédit l’IMD.

Plus tôt dans ses prévisions, l’IMD avait prévu des précipitations et des orages non seulement dans la ville mais également dans les zones d’accompagnement, notamment Loni Dehat, Hindon AF Station, Ghaziabad, Indirapuram, Chhapraula, Meerut, Modinagar, Hapur, Bulandshahar, entre autres. La mousson du Sud-Ouest cette année a déversé de fortes pluies de manière disproportionnée dans la capitale nationale. Dans d’autres régions du pays, malgré la mousson enregistrant les précipitations moyennes cette année, l’incidence des précipitations a été irrégulière et irrégulière, retardant les semis des cultures Kharif.

