Les délibérations du jury commencent dans le procès Kleiman contre Wright

W&K Info Defence Research LLC, une entreprise qui a été constituée par Dave Kleiman en Floride en 2011, est également un plaignant dans l’affaire. Cette entité est un véhicule par lequel Wright et Dave auraient extrait des centaines de milliers de bitcoins et créé une précieuse propriété intellectuelle de blockchain (c’est-à-dire des logiciels, etc.). W&K – qui répertorie désormais Ira comme son directeur – accuse Wright de conversion, vol civil, fraude, fraude implicite, manquement à l’obligation fiduciaire et enrichissement sans cause.

