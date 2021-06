Les demandes de boycott de GB News suscitent FURY alors que les entreprises sont invitées à retirer leur soutien de la chaîne | Royaume-Uni | Nouvelles

La chaîne lancée plus tôt cette semaine promet de « prêter l’oreille à certaines des voix britanniques marginalisées et négligées ». Cette rhétorique semble avoir bien accueilli les téléspectateurs, car le président Andrew Neil et l’animateur Dan Wootton l’ont aidé à attirer des chiffres plus élevés que les chaînes BBC et Sky News lors de sa soirée de lancement.

Bien que la compensation des chaînes grand public ait un large attrait, les gauchers réveillés déterminés à faire taire toute opinion autre que la leur semblent vouloir l’obtenir.

Un site Web appelé Boycott GB News a adopté une campagne similaire à Stop Funding Hate – en publiant les noms et les coordonnées des annonceurs de la chaîne.

Il exhorte ensuite les gens à les bombarder de messages les exhortant à cesser de faire de la publicité avec la chaîne.

Kopparberg, Grolsch, Nivea et l’Open University ont depuis annoncé qu’ils retiraient leur publicité.

Il a tweeté: “Les entreprises qui ne font plus de publicité avec GB News parce qu’elles ont eu quelques tweets méchants devraient avoir honte d’elles-mêmes.”

Brexiteer Emily Hewertson a déclaré : « Imaginez regarder GB News pendant des heures, en attendant chaque pause publicitaire afin que vous puissiez dresser une liste de toutes les entreprises à boycotter.

« Quelle triste vie. »

Pendant ce temps, l’ancien conseiller politique de Theresa May, Nick Timothy, a réfléchi : « Quelqu’un peut-il même expliquer pourquoi une institution sérieuse comme l’Open University devrait boycotter GB News ?

« Quel est le crime ? Et ITV, Sky, etc. commettaient-ils le même crime lorsqu’ils employaient les présentateurs et les journalistes maintenant chez GB News ? »

Sur son site Web, Boycott GB News a écrit : « Nous publions cette liste d’annonceurs de GB News afin que si vous êtes un client, vous puissiez les contacter et leur faire savoir que vous cesserez d’acheter chez eux s’ils continuent de faire de la publicité sur GB News.

« Nous avons donné les contacts médias/presse des entreprises ici – veuillez leur faire savoir poliment que leur marque est ternie par l’association avec GB News.

« Remarque : il ne s’agit pas d’essayer de se souvenir d’une longue liste d’entreprises à boycotter, mais de faire pression directe sur elles pour qu’elles abandonnent leur publicité.

« C’est une première liste. Nous continuons d’ajouter de nouveaux annonceurs au fur et à mesure qu’ils sont repérés.

Lundi, il a partagé une mise à jour pour révéler que Kopparberg, un brasseur de cidre suédois, est devenu le « premier annonceur à retirer ses annonces de GB News ».

Il a ensuite exhorté les gens à «maintenir» la pression.

Plus tôt dans la journée, il s’est réjoui de la façon dont Grolsch, Nivea et l’Open University avaient également retiré leurs annonces.

Dans une déclaration choquante, Kopparberg a écrit : “Nous voulons indiquer clairement à tout le monde que notre publicité a été diffusée sur cette chaîne à notre insu ou sans notre consentement.

“Kopparberg est une boisson pour tout le monde et nous avons immédiatement suspendu nos publicités.”

Le brasseur Grolsch a également tenté de rejeter le blâme en écrivant : « Cette publicité pour Grolsch a été diffusée sur la chaîne GB News complètement à notre insu ou sans notre consentement, et nous sommes en train d’enquêter avec nos partenaires médiatiques sur les raisons de cela.

« Grolsch est une marque qui est fière de ses valeurs fondamentales d’inclusion et d’ouverture à tous, et nous voulons être clairs sur le fait que nous ne nous associons à aucune plate-forme ou point de vente qui va à l’encontre de ces valeurs.

“Nous ferons tout notre possible pour que Grolsch n’apparaisse plus sur cette chaîne.”