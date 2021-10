Les demandes d’Emmanuel Macron pour l’armée européenne sont la preuve que la France ne peut pas faire cavalier seul | Monde | Nouvelles

in

S’adressant à Express.co.uk, James Shields, professeur de politique française à l’Université de Warwick, a expliqué comment la vision du président Macron de la France en tant que superpuissance s’est amenuisée et a été considérablement anéantie par le récent rejet de son pays de l’accord sur les sous-marins d’Aukus par la Grande-Bretagne, le États-Unis et Australie. Le professeur a suggéré que le Français se lance actuellement dans une tentative désespérée de reconstruire l’image et l’identité géopolitiques de la France à travers des signes révélateurs de son enthousiasme pour une alliance militaire européenne.

Le professeur Shields a expliqué comment les « plaques tectoniques » des affaires géostratégiques et géopolitiques ont tellement évolué ces dernières années que même les Français qui sont très « attachés à l’idée d’indépendance sur la scène internationale » envisagent désormais d’autres options.

Il a expliqué comment un principe clé des ambitions militaires françaises est lié à l’ancien président français Charles de Gaulle qui a vu la France lutter pour l’indépendance grâce à ses propres capacités nucléaires et militaires.

Mais il a souligné que le monde avait évolué depuis lors et qu’il avait évolué « de manière spectaculaire » pour la France.

L’expert a déclaré: “Non seulement nous avons un monde dominé par des superpuissances, mais nous voyons de plus en plus ce monde multipolaire dont nous voyons un exemple classique dans le partenariat Aukus.”

Le professeur Shields s’est également inspiré de l’opération Barkhane, l’opération militaire dirigée par la France en Afrique centrale et occidentale couvrant la région du Sahel, qui vise à évincer le terrorisme du Mali au Niger et en Mauritanie, anciennes colonies françaises, comme un excellent exemple de la façon dont la France a perdu son capacité militaire indépendante.

Il a souligné : « Les Américains, les Britanniques, les Estoniens et d’autres forces militaires apportent leur soutien à la France soit dans des engagements militaires, en marge ou dans la collecte de renseignements.

« Donc, Macron voit même dans cette sphère de conflit limitée que la France fait cavalier seul même là-bas – peu importe en mer de Chine méridionale ou dans une plus grande plate-forme ! »

Malgré ces exigences militaires apparentes, l’expert français a souligné à quel point “Macron apprécie réellement” ce qui se passe pendant son mandat de Premier ministre et met en place des plans pour y répondre, comme un récent accord d’armement signé avec la République tchèque.

Il a poursuivi en expliquant comment de telles réformes sont apparues sous la forme des propres arguments du président Macron en faveur d’une capacité de défense de l’UE, qui, selon le professeur Shields, “ont toujours montré qu’il comprenait la vieille idée selon laquelle la France ne peut pas faire cavalier seul”.

Il a ajouté à quel point il s’agit désormais de « trouver le partenariat qui fonctionne pour la France » dans ce nouveau monde de défis militaires et d’alliances changeantes.

Le professeur Shields pense que les demandes d’une capacité de défense de l’UE de la part de Macron résultent du fait que la France, au fil des décennies, est un «membre inconfortable de l’OTAN».

Mais l’expert français a souligné à quel point le président Macron est “à des milliers de kilomètres de la mise en place d’une capacité de défense et de sécurité de l’UE” malgré ses désirs de formation.

Il a dit : « C’est son idée, c’est son rêve. Mais en attendant, il doit regarder l’OTAN, il doit regarder Aukus, il doit sentir que la France appartient à Aukus.

Le professeur a poursuivi en spéculant sur la façon dont la France pourrait en fait rejoindre Aukus, l’accord même auquel il ajoutait de manière dramatique qu’il ne pensait pas qu’elle était formée pour exclure la France, “Je pense qu’elle a ses trois composants essentiels en place “.

Il a ajouté : « Je suppose qu’il s’agit d’un théâtre de coopération. Macron sentirait que la France finirait par s’adapter.

Le professeur Shields a conclu que, par conséquent, en l’absence d’une capacité de défense de l’UE, Aukus semblerait « un lieu naturel » auquel la France pourrait apporter son soutien militaire.