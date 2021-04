Les demandes d’indemnisation au chômage augmentent à 719 000, pire que prévu ⋆ 10z viral

Le nombre d’Américains déposant de nouvelles demandes de chômage est passé à 719000 la semaine dernière, alors même que l’économie continue de se remettre lentement de la pandémie de coronavirus, selon le ministère du Travail.

Le chiffre du Bureau of Labor and Statistics publié jeudi représente une augmentation du nombre de nouvelles demandes de chômage par rapport à la semaine se terminant le 20 mars, lorsque 658 000 nouvelles demandes de chômage ont été signalées. Ce nombre a été révisé à la baisse par rapport aux 684 000 demandes de chômage initialement signalées la semaine dernière.

Selon le rapport, environ 18,2 millions d’Américains continuent de percevoir des allocations de chômage.

Les économistes s’attendaient à ce que le nombre de demandes de chômage de jeudi atteigne 675 000, a rapporté le Wall Street Journal. Les nouvelles demandes de chômage sont tombées en dessous de 1 million au cours de la première semaine d’août, qui était la première fois que les demandes hebdomadaires étaient tombées en dessous de 1 million depuis mars.

«Si nous pouvons vraiment maîtriser le virus, nous nous attendons à ce que la masse salariale reste solide et au moins un, sinon deux, très bons mois de hausse», a déclaré au WSJ Constance Hunter, économiste en chef de KPMG.

Les États-Unis ont ajouté 379 000 emplois en février, signe positif que l’économie se redresse, selon les données du ministère du Travail. Les États-Unis ont perdu 140 000 emplois en décembre, la première perte d’emplois depuis avril, et ont gagné un modeste 49 000 emplois en janvier.

Selon un rapport du 28 janvier du Bureau of Economic Analysis, l’économie a reculé de 3,5% en 2020, la pire performance depuis les années 1940. Cependant, l’Organisation de coopération et de développement économiques a prévu que le produit intérieur brut des États-Unis augmenterait de 6,5% en 2021.

Le président Joe Biden a annoncé mercredi son paquet d’infrastructure de 2,3 billions de dollars en Pennsylvanie. La Maison Blanche a déclaré que le plan créera des millions de «bons emplois» et reconstruira l’infrastructure du pays.

«Le plan américain pour l’emploi du président Biden est un investissement historique dans les travailleurs américains», a déclaré le secrétaire au Travail Marty Walsh dans un communiqué. «Cela créera des millions d’emplois bien rémunérés et soutenant la famille qui reconstruiront la classe moyenne en donnant à nos travailleurs les moyens de bâtir l’avenir de l’Amérique.»

Les inscriptions au chômage oscillaient autour de 200 000 personnes par semaine avant la pandémie, selon le WSJ.

Les cas moyens de coronavirus et les décès par million ont diminué au cours des deux derniers mois, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mercredi, les États-Unis ont signalé 807 nouveaux décès liés aux coronavirus et 62 726 nouveaux cas.

