Les demandes du SEVEN DUP Brexit alors qu’elles menacent de se retirer du partage du pouvoir de NI | Politique | Nouvelles

Jeudi, le chef du Parti unioniste démocrate (DUP) a soulevé les enjeux du protocole frontalier du Brexit avec l’Irlande du Nord lorsqu’il a averti que son parti renoncerait aux accords de partage du pouvoir à Stormont. Sir Jeffrey Donaldson a prononcé un discours à l’hôtel La Mon de Belfast, déclarant aux auditeurs qu'”en tant que leader du DUP, je ne suis pas prêt à prêter main forte à un protocole qui sape si fondamentalement l’Union et l’intégrité économique du Royaume-Uni et la position de l’Irlande du Nord en son sein”.

Les sept tests mis en place pour sauver l’accord sur le Brexit

Sir Jeffrey a déclaré que l’Irlande du Nord avait besoin de “changements importants et substantiels pouvant répondre aux sept tests que nous avons définis” pour que le protocole frontalier fonctionne.

Ceux-ci sont:

Tout nouvel arrangement doit remplir la garantie du sixième article de l’Acte d’Union. Les arrangements doivent éviter tout détournement de commerce. Le protocole ne doit pas constituer une frontière dans la mer d’Irlande. Les plans doivent donner au peuple d’Irlande du Nord son mot à dire dans l’élaboration de lois qui les régissent. Le protocole ne doit entraîner « aucun contrôle des marchandises de l’Irlande du Nord vers la Grande-Bretagne ou de la Grande-Bretagne vers l’Irlande du Nord (et restant en Irlande du Nord). Les arrangements doivent garantir qu’aucune nouvelle frontière réglementaire ne se développe entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Les plans doivent préserver la lettre et l’esprit de la garantie constitutionnelle de l’Irlande du Nord, comme indiqué dans de nombreux documents, mais plus récemment dans l’Accord de Belfast en exigeant le consentement d’une majorité de la population d’Irlande du Nord pour, et dans à l’avance, toute diminution de son statut en tant que partie du Royaume-Uni.

LIRE LA SUITE : Brexit en date : le chef du DUP dénonce le détournement du commerce de l’allié britannique