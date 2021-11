Les demandeurs de la marque ‘Meta’ vendront à Facebook pour 20 millions de dollars

Il se peut que la navigation ne se fasse pas en douceur pour Mark Zuckerberg dans sa quête pour changer l’identité de Facebook, car nous avons appris que quelqu’un était déjà en avance sur lui en essayant de s’emparer de la marque « Meta » … et ils sont prêts à la céder à Zuck pour un prix élevé.

En août, les fondateurs d’une société appelée Meta PC ont déposé une marque déposée du mot « Meta » pour les ordinateurs, ordinateurs portables, tablettes, logiciels et autres éléments liés à la technologie – donc, directement dans la timonerie de Facebook.

Les fondateurs, Joe Darger et Zack Shutt, nous disent qu’ils exploitent Meta PC depuis un peu plus d’un an, mais qu’ils ont récemment déposé des documents pour officiellement déposer leur marque.

Bien que la demande de marque déposée de Meta PC n’ait pas encore été accordée, ils ont toujours une avance sur Zuckerberg s’il essaie de la revendiquer pour sa société renommée. Pour cela, Darger et Shutt nous disent qu’ils sont prêts à abandonner leur quête pour verrouiller la phrase si Zuck débourse 20 millions de dollars.

Le coût peut sembler fou, mais de la façon dont Darger et Shutt le voient, abandonner la MT les obligera à rebaptiser toute leur entreprise… ce qui, bien sûr, coûtera très cher.

une annonce concernant notre nouveau nom de notre fondateur @zackshutt pic.twitter.com/I7tofqPa6Z – PC META (@METAPCs) 28 octobre 2021 @METAPCs

Marque déposée ou non, Meta PC a déjà récolté certains des avantages de l’annonce de Facebook – ils ont vu une augmentation de 5 000 % du nombre d’abonnés sur leurs canaux de médias sociaux… pas trop mal.

Cependant, une source proche des discussions raconte à TMZ… Meta (Facebook) estime avoir les droits nécessaires pour adopter la marque « Meta » pour leurs produits et services.