Les demandeurs d’emploi se tournent vers TikTok pour poster leur CV

11/03/2021 à 09:56 CET

Elizaveta Prigozhina a publié un TikTok sur sa frustration d’être au chômage. Lorsqu’il s’est réveillé le lendemain, il avait reçu plus de 10 offres d’entretiens : des membres des RH de certaines entreprises avaient vu sa vidéo et avaient mordu à l’hameçon. « TikTok a changé ma vie », a déclaré Prigozhina, 22 ans, au média britannique BBC, le dernier jeune à bénéficier d’une tendance croissante sur la plate-forme de partage de vidéos « CareerTok ».

« CareerTok « est une sous-culture de vidéos sur le thème des carrières sur TikTok regorgeant de conseils de recherche d’emploi, suggestions de CV et offres d’emploi. Au milieu de l’isolement et de la hausse du chômage causés par la pandémie de Covid-19, TikTok est devenu une bouée de sauvetage surprise pour les jeunes demandeurs d’emploi. Le hashtag « CareerTok » a à lui seul plus de 70 millions de vues et est en pleine croissance.

Mais la récente vague d’offres d’emploi a marqué un tournant par rapport à l’époque de la pandémie, lorsque les travailleurs avaient soif de sécurité d’emploi. La pénurie nationale de main-d’œuvre, un sous-produit de ce que certains économistes appellent une « grande démission », signifie que Les détaillants américains peinent désormais à trouver du personnel.