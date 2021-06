Les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 resteront à Wembley avec une capacité augmentée à 65 000 fans

in

Le stade de Wembley accueillera les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 avec une capacité augmentée à 75% pour les rencontres, a-t-il été confirmé.

Tous les détenteurs de billets devront respecter un certain nombre d’exigences d’entrée strictes, notamment un test Covid-19 négatif ou une preuve de vaccination complète – deux doses reçues, 14 jours avant le match.

.

Wembley ouvrira ses portes à encore plus de fans le mois prochain

Le stade permettra désormais à environ 65 000 fans pour les deux derniers tours du tournoi, une amélioration significative.

Wembley a fonctionné avec une capacité limitée en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

La célèbre arène a été limitée à seulement 22 500 spectateurs pour les phases de poules du Championnat d’Europe, un nombre de spectateurs très réduit.

Pendant ce temps, 45 000 fans seront autorisés à assister au match des huitièmes de finale à Wembley le 29 juin.

.

Les terrains sont l’un des plus emblématiques de tout le football

Cependant, un accord est maintenant en place pour amener 65 000 personnes au stade pour les étapes ultérieures du tournoi.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, s’est exprimé sur cette nouvelle annonce, déclarant : “Nous sommes ravis que davantage de fans puissent désormais franchir les tourniquets de Wembley et profiter de la finale de l’Euro 2020”.

«Alors que nous continuons de progresser sur notre feuille de route en dehors du verrouillage, assurer la sécurité du public reste notre priorité absolue.

.

L’Angleterre aura plus de fans pour les soutenir s’ils progressent dans les huitièmes de finale

Il a poursuivi en disant: “Nous avons travaillé en très étroite collaboration avec l’UEFA et la FA pour garantir la mise en place de mesures de santé publique rigoureuses et strictes tout en permettant à plus de fans de voir l’action en direct.

“La finale promet d’être un moment inoubliable dans notre rétablissement national de la pandémie.”

L’UEFA avait souligné mardi qu’il n’était pas prévu de retirer les demi-finales ou la finale de Wembley, malgré la pierre d’achoppement des voyages sans quarantaine, et le président Aleksander Ceferin s’est félicité de la nouvelle d’une capacité accrue.

“C’est une excellente nouvelle que tant de fans puissent regarder les trois derniers matchs de l’Euro 2020 à Wembley”, a-t-il déclaré.

« Les 18 derniers mois nous ont appris – à la fois sur et en dehors du terrain – à quel point les fans font partie intégrante du tissu du jeu.

.

Budapest avait été liée à l’organisation de la finale de l’Euro 2020 au lieu de Wembley

«Ce tournoi a été une lueur d’espoir pour rassurer les gens que nous revenons à un mode de vie plus normal et c’est une nouvelle étape sur cette route.

“Je suis reconnaissant au Premier ministre et au gouvernement britannique pour leur travail acharné dans la finalisation de ces arrangements avec nous, pour faire de la phase finale du tournoi un grand succès à Wembley.”