Les demi-finalistes de la 28e édition de l’Open de tennis mexicain sont prêts

La blessure de Rudd, qui a terminé huitième du tournoi (étant 25e au monde), était due à un coup au poignet qui lui a causé une douleur intense pendant l’entraînement, le forçant à décider de ne pas jouer et finalement à abandonner l’Open.Tennis mexicain, à donne le « passage automatique » à l’Allemand, deuxième tête de série et septième meilleur au monde.

Sur le terrain, le deuxième demi-finaliste du match est sorti, entre le joueur britannique Cameron Norrie et l’Allemand Dominik Koepfer, un match qui était aujourd’hui considéré comme l’un des principaux après la blessure de Ruud. En une heure et 48 minutes, les deux joueurs de tennis ont offert une belle rencontre dans la chaleur du port.

Au total, l’Allemand a marqué 3 as, 4 breaks et 26 vainqueurs pour marquer 75 points et se qualifier pour sa première demi-finale ATP 500. Après ce résultat, Dominik, numéro 71 mondial, affrontera Alexander pour une place en finale., En ce que signifie le premier match qui affronte les deux Allemands.