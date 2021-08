Les demi offensifs à cibler en 2021

Le repêchage du porteur de ballon est l’une des parties les plus difficiles du football Fantasy. Si vous pouvez obtenir une option élite, vous en prenez une. Mais chaque année, les véritables chevaux de trait d’élite figurent parmi les premiers choix. Et si vous n’avez pas l’un de ces choix, vous avez une décision difficile à prendre : risquez-vous un choix élevé (et peut-être plusieurs choix élevés) sur un porteur de ballon ? Ou obtenez-vous l’un des meilleurs récepteurs ou des extrémités serrées?

Eh bien, nous sommes là pour vous aider à apaiser vos angoisses. Nous ne prendrons pas cette décision difficile pour vous, mais nous avons quelques idées sur les dormeurs qui pourraient éclater. Ces joueurs ne sont peut-être pas des noms familiers, mais vous les connaîtrez peut-être bien d’ici la fin de 2021.

Remarque rapide : nous avons utilisé le consensus de position de draft moyen de fantasypros.com.

Hunt n’est pas nécessairement une entité inconnue. La plupart (ou tous) les propriétaires de fantasy football sauront ce qu’il apporte. Et pourtant, je pense qu’il est encore sous-estimé. Le cas évident contre Hunt est qu’il joue derrière Nick Chubb. Mais même avec Chubb dans le même champ arrière, Hunt a affiché des chiffres qui l’ont fait RB10 l’année dernière, juste derrière Chubb à RB9. Donc, si vous pouvez obtenir Hunt à RB21 où il va actuellement ? Cela me semble être un très bon choix de valeur.

Il y a lieu d’être prudent avec Etienne. C’est simple : James Robinson a fait sensation l’année dernière. Mais il semble que l’entraîneur Urban Meyer ait estimé qu’ils avaient besoin de plus de la position de demi offensif lorsqu’ils ont repêché Etienne. Les Jaguars ne peuvent tout simplement pas justifier le draft d’un joueur aussi haut uniquement pour en faire une pièce complémentaire. Etienne va souvent attraper le ballon, ce qui fera de lui une valeur particulièrement intéressante dans les ligues PPR. Il devrait obtenir un total de touches proche de 220. Cela permettra une meilleure production que RB26.

Je ne vais pas mentir. Je suis perplexe quant à la raison pour laquelle Henderson va au RB30. Il est le meilleur porteur de ballon dans une attaque qui a permis à Todd Gurley de marquer 12 touchés en 2019. Henderson n’est pas Gurley. Mais Henderson n’a pas non plus de contact avec le braconnage de Cam Akers après avoir subi une blessure mettant fin à la saison. Les Rams vont donner à Henderson un volume important. Il sera bien meilleur que RB30. Je suis assez certain que je vais drafter Henderson dans chacune de mes ligues. Sa valeur est trop bonne pour la laisser passer.

Le groupe de porteurs de ballon des Jets ressemble un peu à un jeu de roulette. N’importe qui peut deviner qui dirigera le champ arrière : Carter, La’Michal Perine ou Ty Johnson (ou quelqu’un d’autre). Carter, cependant, est le pari le plus sûr. Non seulement l’équipe l’a ciblé au repêchage au 107e rang, mais l’équipe est prête à le mettre en valeur dans le jeu de course et de passe. Il pourrait être une agréable surprise sur une attaque qui a du bon, même sous le quart recrue Zach Wilson.

Le sermon ne devrait pas être fort en début de saison. Les 49ers ont un groupe de porteurs de ballon en profondeur avec Raheem Mostert et Jeff Wilson. Cela dit, Sermon est un grand coureur qui est uniquement physique. Sermon pourrait être un monstre pour les 49ers, et si l’un des autres dos est blessé, Sermon pourrait voir son utilisation monter en flèche. Le sermon est définitivement risqué, car il est enterré sur la carte de profondeur. Mais Kyle Shanahan doit avoir un plan pour lui après l’avoir emmené au troisième tour cette année.