Les démocrates abandonnent enfin la carotte et ramassent le bâton ⋆ 10z viral

Le président Joe Biden – faisant écho aux sentiments de millions de démocrates qui ont travaillé d’arrache-pied pour élire des démocrates, pour voir tout espoir de progrès réels s’écraser sur les rives de l’obstruction du Sénat – semble en avoir assez de la nature de ne rien faire du Chambre haute du Congrès. S’exprimant lors d’un événement marquant le 100e anniversaire du massacre de la course de Tulsa mardi, Biden a déclaré que le “droit sacré” de voter “est attaqué avec une intensité incroyable comme je n’en ai jamais vu”.

Le président a souligné que les attaques sont menées par des républicains au niveau de l’État à travers le pays qui adoptent des restrictions de vote draconiennes qui ciblent en particulier les personnes de couleur. Mais il a également eu des mots durs pour le sénateur démocrate Joe Manchin de Virginie-Occidentale et le sénateur Kyrsten Sinema d’Arizona, dont le soutien à l’obstruction systématique empêche les démocrates du Sénat d’adopter des projets de loi qui bloqueraient les efforts des républicains pour démanteler des systèmes électoraux équitables.

“J’entends tous les gens à la télévision dire:” Pourquoi Biden n’a-t-il pas fait cela? ” le président s’est plaint, après avoir promis de « se battre avec tous les outils à ma disposition » pour faire adopter une législation sur le droit de vote. C’est à cause, a-t-il soutenu, de « deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains ».

Il n’a pas mentionné les Obstruction Twins par leur nom, mais il ne fait aucun doute qu’il parle de Sinema et Manchin, car ce sont les deux démocrates les plus obstinément pro-obstructionnistes au Sénat. Sans eux, les démocrates n’ont tout simplement pas la majorité de 51 voix pour mettre fin à l’obstruction systématique et commencer à proposer une législation comme la loi For the People.

Le ton «Je ne suis pas fou, juste déçu» de Biden peut sembler doux par rapport à certaines des rhétoriques politiques les plus tapageuses sur les réseaux sociaux. Mais selon les normes de DC, où il est de rigueur de parler d’autres politiciens comme si tout le monde était de bons amis, ce genre d’appel était choquant. Et cela a définitivement ravi les observateurs politiques progressistes sur Twitter et ailleurs qui exigent depuis des mois que Biden et d’autres dirigeants démocrates, en particulier le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, fassent davantage pour faire pression sur Manchin et Sinema pour qu’ils changent d’avis.

Mais, comme l’a souligné Will Bunch du Philadelphia Inquirer, le recours à cette rhétorique par Biden n’est pas, en fait, un signe d’espoir.

L’attaque à peine voilée de Biden contre Manchin, Sinema n’est pas une raison de se réjouir. Il est censé utiliser le pouvoir de la présidence, dans les coulisses, pour les amener à bord – et il a sans aucun doute essayé. Vous ne les attaquez pas comme ça jusqu’à ce que vous ayez échoué – une horrible nouvelle pour notre pays – Will Bunch s’inscrira à ma newsletter (@Will_Bunch) 2 juin 2021

Autant Twitter politique voudrait croire le contraire, autant l’humiliation n’est pas, en fait, une technique de persuasion efficace. (Bien que croyez-moi, je reçois l’attrait, en tant que personne qui tague à la fois Manchin et Sinema dans des tweets critiques.) En fait, la honte est l’une des techniques les moins efficaces pour amener quelqu’un d’autre à faire ce que vous voulez. Les menaces et les reproches du public font appel à l’impulsion punitive de la culture américaine, mais la recherche psychologique montre que les injures peuvent se retourner contre eux, amenant la personne honteuse à se creuser les talons et à doubler son comportement destructeur.

Il ne fait aucun doute que Biden et Schumer, tous deux chevronnés dans les négociations, comprennent très bien que les carottes ont tendance à mieux fonctionner que les bâtons, c’est pourquoi les efforts pour rallier Sinema et Manchin à la réforme de l’obstruction systématique ont été axés sur la carotte pendant des mois. Schumer a largement évité de présenter des projets de loi au sol et de forcer une confrontation sur l’obstruction systématique, espérant clairement que son caucus se mettrait en ligne en premier. Et tandis que la plupart des efforts de la Maison Blanche pour gagner Manchin et Sinema à la cause de la sauvegarde de la démocratie ont été opaques – en dehors du fait que Biden a donné à la femme de Manchin une nomination de choix pour coprésider la Commission régionale des Appalaches – il est largement admis que le président a organisé ses énergies pour persuader ces deux-là avec douceur et amour.

Rien de tout cela n’a fonctionné.

Manchin continue bêtement d’insister sur le fait que suffisamment de républicains sont des gens honnêtes sur lesquels on peut compter pour voter pour tout, des investissements dans les infrastructures à une commission chargée d’enquêter sur l’insurrection du 6 janvier. Il semblait vraiment choqué que les 10 votes républicains qu’il croyait se matérialiseraient pour vaincre l’obstruction systématique de la commission du 6 janvier n’apparaissent pas, même si c’était littéralement ce que la plupart des démocrates et des commentateurs progressistes lui avaient dit à maintes reprises.

Sinema, en revanche, montre des signes troublants d’être un troll. Elle a fait une petite révérence joyeuse lorsqu’elle a voté contre l’augmentation du salaire minimum dans le cadre de l’allégement COVID-19, mais a ensuite publié une déclaration affirmant qu’elle soutenait la disposition et ne faisait que protester contre un processus obscur. Elle a tenu à être photographiée en train de pousser une bague qui dit « f*ck off » à la caméra, ce que beaucoup ont considéré comme un signe que Sinema balayait ses critiques progressistes. Et elle n’a même pas pris la peine de se présenter au vote de la commission du 6 janvier, affirmant qu’une « affaire de famille » l’empêchait d’être là.

En plus de l’appel public de Biden à ces deux sénateurs, d’autres formes de pression sont exercées. Comme le rapporte le Washington Post, de plus en plus de politiciens démocrates et de militants progressistes appellent publiquement Manchin et Sinema dans des environnements non Twitter. Schumer se tourne également vers le bâton plutôt que la carotte. Il a évité de forcer les votes sur des projets de loi que les républicains feraient de l’obstruction systématique de toute façon, mais cela est en train de changer. Premièrement, Schumer a forcé un vote sur la commission du 6 janvier et a maintenant prévu des votes pour la réforme de la démocratie et l’égalité des salaires. Cela signifie que les républicains devront voter publiquement pour faire obstruction à ces projets de loi, plutôt que d’informer en privé Schumer de leur intention de le faire. Regarder les républicains voter publiquement sur les projets de loi sur l’obstruction systématique mettra, espérons-le, en évidence à quel point Sinema et Manchin – et tous les autres démocrates qui soutiennent discrètement l’obstruction systématique – doivent croire qu’il existe une possibilité d’une législation «bipartite». Croire en la fée des dents, à ce stade, est plus mature et rationnel.

Ce virage vers la honte publique est un signe de désespoir démocrate, sans aucun doute. Le seul véritable espoir que cela fonctionne réside dans le fait que Manchin et Sinema ont passé des mois à attirer l’attention sur le fait d’être les récalcitrants. Cela signifie probablement qu’ils ne peuvent plus profiter de l’élan de l’ego que le président et les autres cajolent et plaident pour qu’ils fassent ce qu’il faut. Ils ne peuvent plus être les belles du bal, mais le choix d’être haïs ou non les méchants de l’histoire leur appartient.

Est-ce que ça marchera?

Seul le temps nous le dira. Mais c’est un signe troublant que les démocrates sont au bout du rouleau, apparemment à court de stratégies pour sauver la démocratie américaine. Tout dépend désormais de deux personnes, qui semblent toutes deux incroyablement têtues et égoïstes, pour grandir et commencer à agir comme si elles se souciaient des personnes qui les ont fait élire.

À propos de l’auteur

Amanda Marcotte est rédactrice politique pour Salon. Elle est sur Twitter @AmandaMarcotte.