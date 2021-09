Les démocrates américains proposent une expansion spectaculaire des crédits d’impôt pour les véhicules électriques en faveur des trois grands

Un homme attache une prise de recharge à un véhicule électrique hybride (EV) Chevrolet 2017 Volt de General Motors Co. (GM) à une station de recharge à Jeju, en Corée du Sud.

Les législateurs démocrates américains ont proposé vendredi une extension des crédits d’impôt pour les véhicules électriques qui comprend des subventions nettement plus élevées pour les modèles à zéro émission fabriqués par les syndicats et assemblés aux États-Unis.

La proposition, un élément clé de l’objectif du président Joe Biden de garantir que les véhicules électriques représentent au moins 50% des ventes de véhicules aux États-Unis d’ici 2030 et de stimuler les emplois syndicaux américains, donnera aux trois grands constructeurs automobiles de Detroit un avantage concurrentiel important et a suscité les critiques de constructeurs automobiles étrangers comme Honda. et Toyota.

Le crédit d’impôt pouvant aller jusqu’à 12 500 $ par véhicule pour les modèles zéro émission fabriqués aux États-Unis se compare à un incitatif de 7 500 $ pour la plupart des autres voitures électriques – un montant qui n’a pas changé.

Le projet de loi, cependant, supprime progressivement les crédits d’impôt des constructeurs automobiles après avoir atteint 200 000 véhicules électriques vendus, ce qui rendrait à nouveau General Motors et Tesla éligibles. Cela créerait également un nouveau crédit plus petit pour les véhicules électriques usagés pouvant aller jusqu’à 2 500 $.

Les démocrates de la Chambre n’avaient pas précédemment divulgué de combien ils pourraient augmenter les crédits EV. La hausse spectaculaire et d’autres révisions pourraient réduire le prix de certains véhicules électriques comme la Chevrolet Bolt de GM jusqu’à un tiers et rendre les véhicules à batterie plus compétitifs ou, dans certains cas, moins chers que les modèles à essence similaires.

“Nous voulons encourager cela. Cela place les fabricants américains en tête, c’est là que nous les voulons, et cela réduit les émissions plus rapidement que toute autre politique que nous pourrions mettre en place”, a déclaré à . le représentant Dan Kildee, un démocrate du Michigan.

Il a déclaré que le nouveau crédit d’impôt pour les véhicules électriques coûterait entre 33 et 34 milliards de dollars sur une décennie.

“Dans une décennie, nous voulons voir des travailleurs américains gagner de bons salaires en construisant des véhicules électriques américains”, a-t-il ajouté.

Kildee a déclaré que Biden, qui a fait de la proposition une pierre angulaire de sa politique climatique, “avait très insisté” sur le fait qu’il souhaitait un crédit d’impôt important pour les véhicules électriques. “Il veut que nous nous penchions. Voyons grand et faisons-le”, a déclaré Kildee, racontant une récente conversation avec Biden.

Projet de loi face à l’opposition

GM, Ford et Stellantis, la société mère de Chrysler, assemblent leurs véhicules fabriqués aux États-Unis dans des usines représentées par le syndicat United Auto Workers.

En revanche, les constructeurs automobiles étrangers opérant aux États-Unis ainsi que Tesla n’ont pas de syndicats représentant les travailleurs de l’assemblage et nombre d’entre eux ont combattu les efforts de l’UAW pour organiser les usines américaines.

Alors que les discussions sur la proposition de taxe sur les véhicules électriques prenaient de l’ampleur, Honda a déclaré dans un communiqué le mois dernier que ses travailleurs « méritent un traitement équitable de la part du Congrès et ne devraient pas être pénalisés pour leur choix de lieu de travail ».

Le comité des voies et moyens de la Chambre votera mardi sur la proposition qui fait partie d’une mesure fiscale générale dans un projet de loi de dépenses de 3 500 milliards de dollars.

Le projet de loi fera face à l’opposition au Sénat, qui est également divisé 50-50 entre républicains et démocrates. Les républicains ont sévèrement critiqué une grande partie du projet de loi de dépenses et les démocrates doivent conserver les 50 votes du Sénat démocrate pour obtenir l’approbation.

Mais un panel du Sénat a également approuvé en mai une législation visant à augmenter les crédits de véhicules électriques jusqu’à 12 500 $ pour les véhicules américains fabriqués par des travailleurs syndiqués – malgré tous les républicains dans l’opposition.

Les crédits VE proposés dureraient 10 ans et les consommateurs seraient autorisés à déduire la valeur du crédit du prix de vente au moment de l’achat.

En 2027, le crédit de 7 500 $ ne s’appliquerait qu’aux véhicules fabriqués aux États-Unis. Il existe également des crédits inférieurs pour les véhicules électriques avec des batteries plus petites.

Le projet de loi stipule que les contribuables individuels doivent avoir un revenu brut ajusté ne dépassant pas 400 000 $ pour obtenir le nouveau crédit d’impôt pour véhicules électriques. Cela limiterait le crédit EV aux voitures dont le prix ne dépasse pas 55 000 $, tandis que les camions pourraient coûter jusqu’à 74 000 $.

Mais ces limites peuvent être repoussées.

Le mois dernier, le Sénat, dans un amendement non contraignant, a voté de justesse en faveur de l’interdiction aux contribuables de réclamer des crédits d’impôt pour véhicules électriques s’ils gagnent plus de 100 000 $ par an ou si les véhicules coûtent plus de 40 000 $.