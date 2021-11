Les démocrates annoncent un autre voyage dans le Buzzsaw alors que les républicains se réjouissent – ​​RedState

Il y a quatre mois, personne ne se serait attendu à ce que Glenn Youngkin aille vers la victoire en Virginie. Le désormais gouverneur élu était en baisse dans les sondages, menant une campagne GOP assez standard (et ce n’est pas censé être un compliment).

Mais les rapports du comté de Loudoun offraient une chance de renouveau. Au crédit de Youngkin, il a saisi l’occasion, faisant de la lutte contre l’essentialisme racial et les commissions scolaires idéologiquement dangereuses la pièce maîtresse de la course. Et tandis que certaines personnalités de l’establishment ont crié à l’époque que se pencher sur la guerre des cultures contre la théorie critique de la race était une mauvaise idée, les résultats parlent maintenant d’eux-mêmes.

Eh bien, au moins, ils parlent d’eux-mêmes à ceux qui pensent rationnellement. Pour les démocrates, les résultats ont servi de signal qu’il est temps de planifier une autre course dans le buzzsaw. Au lieu d’accepter qu’ils ont trop joué leur rôle dans la poursuite de l’éveil et que les parents ont le droit de protéger leurs enfants contre une idéologie raciste nuisible, le double a été annoncé.

NOUVEAU: Les stratèges démocrates prévoient de devenir agressifs sur la théorie critique de la race, affirmant que les républicains mettent «des politiciens en charge de la classe et des suprémacistes blancs en charge du programme d’études ($) par @ngaudiano @thisisinsider https://t.co/kjrx1M54R7 – Darren Samuelsohn (@dsamuelsohn) 16 novembre 2021

J’essaie de penser à une action politique pire que de doubler le fait d’appeler les parents des suprémacistes blancs, et je suis vide. Zut, si les démocrates essayaient de lancer les élections en 2022 aux républicains, que feraient-ils différemment ?

La première erreur de calcul ici est l’hypothèse que les parents font d’une manière ou d’une autre davantage confiance aux administrateurs scolaires et aux enseignants soutenus par les syndicats qu’aux politiciens. Oui, dans une certaine mesure, les républicains impliquent les politiciens dans la salle de classe. Ils le font parce que les politiciens sont en fait responsables devant les électeurs et ont le pouvoir d’arrêter l’assaut éveillé. Nous avons constaté un changement de mentalité lors des élections de début novembre, les républicains ayant surperformé dans tout le pays. Les vieilles idées selon lesquelles les enseignants sont des « héros » et que les écoles sont au-dessus de tout reproche n’existent plus, et pour cause.

La deuxième erreur de calcul ici est que se pencher sur les divisions raciales rapportera en quelque sorte des dividendes aux démocrates. Appeler les parents qui ne veulent pas que la pédophilie et la quasi-ségrégation soient poussées dans les salles de classe « suprémacistes blancs » ne va pas en quelque sorte galvaniser suffisamment le soutien d’extrême gauche pour vaincre la coalition républicaine. Pourquoi? Parce que de nombreux parents noirs et hispaniques reculent également à l’idée que leurs enfants apprennent la victimologie et soient distingués pour leur race. Nous avons déjà vu d’importants changements démographiques dans des endroits comme le Texas et la Virginie, montrant que le message racialisé de la gauche ne fonctionne pas pour reconstruire la légendaire coalition Obama.

Bien sûr, cette nouvelle réjouit les républicains. Ils ont été dotés d’un parti adverse tellement soumis aux radicaux dans ses rangs qu’il ne peut plus prendre de décisions stratégiquement intelligentes. La bonne décision ici serait d’admettre que les parents ne sont pas des ennemis et de passer à une question totalement différente. De toute évidence, pousser la théorie critique de la race est une stratégie perdante pour les démocrates.

Mais au lieu de cela, ils vont juste crier « racisme » plus fort. Pendant ce temps, le tsunami rouge attend.