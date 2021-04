Les démocrates appellent Biden à mettre fin au blocus de l’Arabie saoudite au Yémen

L’Arabie saoudite poursuit son blocus aérien et maritime de six ans contre le Yémen, affamant des millions de Yéménites et aggravant la pire crise humanitaire au monde.

La colère des démocrates et des progressistes aux États-Unis n’est pas seulement dirigée contre Riyad. Il vise également l’administration Biden pour ne pas avoir pleinement fait pression sur l’Arabie saoudite pour qu’elle lève les restrictions.

Lorsque l’Arabie saoudite et ses alliés ont lancé une guerre contre les Houthis en 2015 – avec le soutien des États-Unis – l’Arabie saoudite a utilisé son armée pour empêcher les avions d’atterrir et les navires d’accostage au Yémen, affirmant que de telles mesures étaient nécessaires pour empêcher les Houthis de faire de la contrebande d’armes, y compris d’Iran.

La coalition saoudienne se bat pour évincer les rebelles houthis, qui ont renversé le gouvernement internationalement reconnu du président Abdrabbuh Mansur al-Hadi en 2015, et ramener au pouvoir al-Hadi, qui vit actuellement en exil en Arabie saoudite.

Mais les critiques ont averti que le blocus empêcherait la nourriture, le carburant, les médicaments et l’aide humanitaire indispensables d’atteindre les Yéménites désespérés, y compris des millions d’enfants, qui sont pris au milieu des combats.

Cette préoccupation s’est révélée terriblement prophétique.

La classification intégrée des phases de sécurité alimentaire, la plus haute autorité mondiale en matière de sécurité alimentaire, a déclaré l’année dernière que 47000 Yéménites souffraient de conditions de famine et que plus de 16 millions – plus de la moitié de la population du Yémen – ne pouvaient pas se nourrir de manière fiable et adéquate. Plusieurs agences des Nations Unies ont déclaré qu’au moins 400 000 enfants yéménites pourraient mourir cette année seulement si les conditions ne s’améliorent pas.

Début février, le président Joe Biden a promis que les États-Unis cesseraient de soutenir les opérations offensives de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pendant la guerre. Mais, a-t-il ajouté, «nous allons continuer à soutenir et à aider l’Arabie saoudite à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et son peuple.»

Certains analystes pensent que Riyad a considéré cela comme un soutien implicite au blocus, alors même que l’administration Biden a toujours déclaré que la libre circulation du carburant et des marchandises au Yémen était «critique».

Cela peut expliquer en partie pourquoi l’Arabie saoudite a maintenu les restrictions en place. En mars, par exemple, CNN a découvert que les navires de guerre saoudiens avaient empêché tous les pétroliers d’accoster dans le port de Hodeidah contrôlé par les Houthis depuis le début de l’année.

«Les navires saoudiens qui patrouillent dans les eaux de Hodeidah contrôlent quels navires commerciaux peuvent accoster et décharger leur cargaison», a rapporté CNN. «Certaines marchandises passent – CNN a été témoin de l’aide chargée sur des camions au port après avoir été livrées par bateau – mais pas de carburant pour les acheminer.»

Maintenant, les démocrates veulent que Biden pousse Riyad à mettre fin au blocus une fois pour toutes. Près de 80 démocrates l’ont clairement indiqué dans une lettre adressée mardi au président.

«Nous vous demandons de prendre des mesures supplémentaires pour faire pression publiquement sur l’Arabie saoudite pour qu’elle lève ce blocus immédiatement, unilatéralement et complètement», ont écrit les législateurs, y compris le représentant Adam Schiff (D-CA), président de la commission du renseignement de la Chambre. Entre autres, ils veulent que les Saoudiens «[guarantee] que les importations humanitaires et commerciales peuvent entrer librement au Yémen »et«[ensure] que les passages pour le trafic commercial et civil sont ouverts en permanence. »

«Chaque jour que nous attendons que ces problèmes soient résolus dans le cadre de négociations est un autre jour qui pousse plus d’enfants au bord de la mort», ajoute la lettre.

On ne sait pas si la Maison Blanche écoutera leur plaidoyer. L’approche actuelle de l’administration Biden face au conflit est d’essayer de négocier un accord de paix entre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et les Houthis. Certains militants progressistes accusent le président et son équipe de vouloir maintenir le blocus en place pour servir de monnaie d’échange dans les négociations.

«Ils soutiennent actuellement le blocus», a déclaré Erik Sperling, directeur exécutif de Just Foreign Policy, un groupe progressiste de politique étrangère. «L’administration voudrait seulement qu’il soit levé dans le cadre d’un accord global.»

D’autres analystes ne sont pas d’accord. «C’est hyperbolique», a déclaré Seth Binder, un responsable du plaidoyer au Projet sur la démocratie au Moyen-Orient (POMED) à Washington, DC, notant que l’équipe de Biden a redémarré le financement humanitaire pour le nord du Yémen coupé par l’administration Trump et des appels répétés à l’ouverture du commerce.

Pourtant, Binder a déclaré que le président et ses collaborateurs «pourraient et devraient aiguiser leur rhétorique» à l’égard de l’Arabie saoudite sur la fin du blocus.

Biden continuera à faire face à des pressions sur le blocus saoudien

Quelques jours après le rapport de mars de CNN exposant les effets désastreux du blocus, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal bin Farhan Al Saud, a proposé de rouvrir l’aéroport de la capitale yéménite de Sanaa et d’autoriser les importations de nourriture et de carburant à Hodeidah.

«L’initiative prendra effet dès que les Houthis y consentiront», a déclaré le ministre. C’était la première fois que Riyad reconnaissait ouvertement la réalisation d’un blocus délibéré au Yémen.

Hodeidah est d’une importance vitale pour l’économie du Yémen. C’est le port le plus grand et le plus important du pays, et il est crucial pour les efforts commerciaux et fiscaux du pays, a déclaré Shamiran Mako, professeur adjoint à l’Université de Boston.

Mais les Houthis ont presque immédiatement rejeté le plan saoudien, affirmant qu’il n’avait pas complètement levé les restrictions imposées de longue date. «L’ouverture des aéroports et des ports maritimes est un droit humanitaire et ne doit pas être utilisé comme un outil de pression», a déclaré Mohammed Abdulsalam, le négociateur en chef des Houthis. Les Houthis, cependant, sont également connus pour détourner l’aide de la population et de leurs propres responsables, partisans et combattants.

Depuis lors, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a autorisé au moins quatre navires de carburant dans le port de Hodeidah, alors même que Riyad a recommencé à nier l’existence de restrictions.

«Il n’y a pas de blocus», a déclaré le ministre saoudien des Affaires étrangères à CNN dans une interview cette semaine, affirmant que 67 navires avaient accosté à Hodeidah au cours des trois derniers mois et que le flux de marchandises se poursuivait à d’autres points de passage.

Mais les experts disent que ce n’est toujours pas suffisant pour atténuer la crise humanitaire. Et ils disent que l’Arabie saoudite ne changera pas sa donne à moins que l’administration Biden n’exerce une pression significative.

Une façon d’y parvenir, a déclaré Binder de POMED, ​​est de menacer de dégrader davantage la relation américano-saoudienne si de telles restrictions persistent. «Cela donne à l’administration le plus de poids» tout au long du processus diplomatique. Par exemple, les États-Unis pourraient restreindre davantage les ventes d’armes au royaume ou réduire les liens économiques.

Pendant ce temps, la pression des démocrates et des militants est devenue plus visible. Des militants de Detroit et de Dearborn, Michigan, sont en grève de la faim depuis plus de 10 jours, appelant à la fin du blocus. Leur effort a le soutien du représentant Ilhan Omar (D-MN), qui a rejoint l’un des militants en grève, Iman Saleh, 26 ans, devant la Maison Blanche pour une conférence de presse vendredi. C’était le 12ème jour de Saleh sans nourriture.

Entre la lettre des législateurs et l’activité accrue des militants anti-blocus, il semble que Biden continuera à faire face à des critiques sur la question.

«Les démocrates commencent à s’inquiéter et à vouloir pousser davantage l’administration», m’a dit Binder. «La phase de lune de miel touche à sa fin.»