Les démocrates blâment les républicains pour le financement de la police ⋆ 10z viral

La plupart d’entre nous se souviennent que des enfants se sont disputés avec un autre enfant et l’ont ensuite blâmé d’avoir commencé une dispute. Quand maman s’est approchée, tu as dit : « Il m’a frappé en premier. L’autre enfant nie et vous accuse de l’avoir frappé en premier.

En tant qu’adultes, nous devenons plus sophistiqués lorsque nous mentons. C’est pourquoi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré la semaine dernière lors d’un briefing que « Certains pourraient dire que l’autre partie était pour le financement de la police… » tout cela parce que les républicains du Congrès n’approuveront pas deux projets de loi sur les « infrastructures ».

Psaki canalise la ligne du jour des démocrates qui veulent détourner l’attention des maires démocrates et des conseils municipaux à travers le pays qui ont voté pour retirer de l’argent aux services de police, provoquant le départ des flics, leur retraite et rendant difficile l’attraction de nouvelles recrues.

Les faits disent le contraire, c’est si les faits comptent plus.

Oakland, en Californie, une ville dirigée et ruinée par les démocrates pendant des années, a décidé de réduire le budget de la police de 18 millions de dollars alors que la criminalité devient incontrôlable. Les fusillades à Oakland ont augmenté de 70 %, les homicides de 90 % et les détournements de voiture de 88 %. Les cambriolages, les viols et autres crimes ont également considérablement augmenté.

Quiconque ne voit pas de lien entre la réduction des budgets de la police et l’augmentation de la criminalité fume de la drogue, qui d’ailleurs devient légale dans de plus en plus d’États.

Au moins 13 autres villes ont réduit les budgets de la police, des villes toutes dirigées par des démocrates.

Le magazine Forbes garde une trace. La décision la plus ridicule, parmi tant d’autres, est peut-être celle prise par le conseil municipal d’Austin, au Texas. Forbes rapporte qu’il « a voté à l’unanimité pour réduire de 150 millions de dollars (environ un tiers) le budget de la police, réinvestissant une grande partie de cette somme dans des programmes sociaux, notamment l’accès à la nourriture, la prévention de la violence et l’accès à l’avortement.

Comment « l’accès à l’avortement » réduit-il les crimes violents et contre les biens, d’autant plus que l’avortement est une violence contre une vie humaine innocente à naître ?

Ce n’est pas que les programmes sociaux soient une stratégie non éprouvée pour réduire la criminalité. Des milliards ont été dépensés pour eux. Le « basket de minuit » a été essayé sous l’administration Clinton sur la théorie que le tir au panier dissuaderait les adolescents de se tirer dessus. Comme tant d’autres programmes de bien-être, celui-ci n’a pas atteint son objectif déclaré. Au moins dans ce projet de loi sur le basket-ball, il y avait une disposition pour embaucher 100 000 policiers supplémentaires.

La raison pour laquelle nous avons la loi et des policiers qui ont juré de l’appliquer (et des politiciens qui prêtent serment pour faire respecter la loi) est qu’il y a des gens qui n’obéiront à la loi en aucune circonstance. La gauche a utilisé des incidents de brutalité policière et des comportements racistes présumés pour faire avancer un programme qui nuit à ceux-là mêmes qui veulent et ont besoin d’une protection policière.

Des interviews télévisées d’habitants de villes et de quartiers à forte population minoritaire ont montré qu’ils ne voulaient pas moins de policiers, mais plus. Ils ne se sentent pas en sécurité et maintenant un nombre croissant de policiers non plus qui craignent pour leur vie et leur carrière s’ils tentent d’appréhender des suspects.

Les démocrates ne s’en tireraient pas avec leur affirmation ridicule selon laquelle les républicains sont responsables du financement de la police sans un média conforme et la disparition apparente des vérificateurs des faits de l’ère Trump.

Thomas Jefferson avait raison quand il disait à propos des menteurs : « Celui qui se permet de mentir une fois, trouve beaucoup plus facile de le faire une deuxième et une troisième fois, jusqu’à ce que cela devienne une habitude… »

Madame Psaki, est-ce que vous et vos collègues démocrates êtes attentifs ?