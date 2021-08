Les démocrates bousillent l’appel pour des lois sur les boîtes à butin destinées aux enfants

Une boîte à butin, hier.Capture d’écran : Blizzard

Un groupe de démocrates a envoyé des lettres à certains des plus grands noms de l’édition de jeux, leur demandant d’adopter volontairement des règles qui seront bientôt mises en œuvre au Royaume-Uni, conçues, disent-ils, pour protéger les enfants des pratiques d’exploitation dans les jeux vidéo. Sauf que ce n’est pas du tout l’objet du code britannique, ce qui rend l’ensemble de l’effort extrêmement déroutant.

Les boîtes à butin – des objets payants dans des jeux dont le contenu n’est révélé qu’après le paiement – ​​sont désormais largement considérées comme une forme de jeu en ligne et ont même été interdites dans certains pays. Cependant, ils continuent d’être une partie importante de nombreux jeux majeurs, avec des appels permanents à une meilleure réglementation. Cette dernière tentative n’a donc rien de nouveau, mais elle est certainement plus étrange.

Comme le rapporte The Verge, le sénateur Ed Markey (D-MA), la représentante Kathy Castor (D-FL) et la représentante Lori Trahan (D-MA) ont écrit une lettre à douze acteurs majeurs du jeu, dont Epic, Activision , Disney et Microsoft, leur demandant d’étendre la nouvelle réglementation britannique AADC (Age Appropriate Design Code) aux enfants américains, afin de les protéger des jeux de hasard et des micro-transactions. Bien qu’ils semblent vraiment aller au-delà de la crédulité, ce que le code britannique couvre.

Le mois prochain, le Royaume-Uni introduit l’AADC, ce qui signifie qu’à partir du 2 septembre, la nature des données collectées sur les enfants par les jeux, les sites Web et les médias sociaux est soumise à une réglementation beaucoup plus stricte. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une loi, les réglementations « définissent des normes » dans 15 catégories, en se concentrant sur une « confidentialité élevée par défaut », en ne partageant pas les données des enfants et en désactivant la géolocalisation par défaut. Il va plus loin en exigeant que les « techniques de coup de pouce » ne soient pas utilisées pour contraindre les enfants à partager d’autres données, ni « affaiblir ou désactiver leurs paramètres de confidentialité ».

Cependant, le code ne mentionne explicitement ni les loot boxes ni les jeux de hasard dans le jeu, et n’y fait même jamais vraiment allusion. Alors que les sujets des loot boxes et des IAP ont été soulevés lors des recherches du régulateur britannique sur «l’utilisation préjudiciable des données», ce n’est pas un facteur de la publication finale. C’est certainement exagéré de voir comment le contenu de l’AADC se rapporte à ce qui est soulevé dans la lettre envoyée aux éditeurs américains.

Alors que l’AADC vise à réglementer la collecte et la monétisation des données des enfants à partir des jeux et des médias sociaux, la lettre des démocrates diminue également “l’exposition à des contenus violents” et les “prédateurs en ligne”, qui n’ont absolument rien à voir avec le code qu’ils citent. . (En fait, leurs notes de bas de page font référence à des publications entièrement différentes de l’Unicef.) La lettre continue,

« La prévalence des micro-transactions – souvent encouragées par le coup de coude – a conduit à des factures de cartes de crédit élevées pour les parents. Les boîtes à surprises vont encore plus loin, encourageant l’achat avant qu’un enfant ne sache ce que contient le « paquet » – un peu comme le jeu. Les enfants sont particulièrement vulnérables à la manipulation et à la pression des pairs associées aux achats dans le jeu et aux loot boxes. Les experts suggèrent que les évaluations et le contrôle parental de l’Entertainment Software Rating Board (ESRB) sont insuffisants. L’AADC représente une étape monumentale vers une conception centrée sur l’enfant par défaut.

Appeler à une meilleure réglementation protégeant les enfants contre les contenus d’exploitation tels que les micro-transactions et les loot boxes semble immédiatement louable, il est plus qu’un peu étrange qu’ils tentent de soulever ces problèmes via l’AADC, qui ne mentionne ni l’un ni l’autre. En fait, les références du code au « nudge » concernent spécifiquement les techniques de manipulation conçues pour encourager les enfants à se porter volontaires pour la protection des données, tout en suggérant également que de tels nudges soient plutôt utilisés pour augmenter la confidentialité, ou même promouvoir « la santé et le bien-être ». Certainement rien à voir avec des micro-transactions.

Encore une fois, les demandes que les démocrates demandent seraient pour la plupart bienveillantes. Leur souhait que les jeux destinés aux enfants soient conçus dans leur « meilleur intérêt » et n’incluent pas de techniques de manipulation associées aux micro-transactions et aux loot boxes, semble positif. Mais tenter de l’ajouter à un code réglementaire étranger qui n’a rien à voir avec ces sujets semble étrangement trompeur. Surtout lorsque la majorité du contenu de l’AADC est déjà couvert par la COPPA des États-Unis.

Le vrai drapeau rouge, cependant, est cette “exposition à un contenu violent”. Il est tombé dans le premier paragraphe de la lettre, puis n’y a même plus jamais fait allusion. Contrairement aux États-Unis, le Royaume-Uni a imposé une classification par âge aux jeux, empêchant leur vente aux enfants s’ils sont classés 12, 16 ou 18, c’est aussi un tout autre sujet, couvert par un tout autre ensemble de réglementations.

La lettre se termine par un défi assez agressif :

« Il est impératif que le Congrès agisse de toute urgence pour promulguer une loi solide sur la protection de la vie privée pour les enfants et les adolescents au 21e siècle. Alors que nous travaillons à cet objectif, nous vous exhortons à étendre aux enfants et adolescents américains toute amélioration de la confidentialité que vous mettez en œuvre pour vous conformer à l’AADC. Nous demandons également des réponses aux questions suivantes d’ici le 26 août 2021. 1. Avez-vous l’intention d’apporter des modifications à la conception ou à la collecte et à l’utilisation de données de votre produit ou service pour vous conformer au UK Age Appropriate Design Code ? 2. Mettrez-vous en œuvre ces changements pour les utilisateurs aux États-Unis ? Si non, pourquoi pas ? Si oui, ces changements seront-ils reflétés sur un site Web public ou dans vos conditions d’utilisation ? »

Compte tenu de la nature complètement erratique de la lettre, il ne faudra peut-être pas grand-chose aux destinataires pour la rejeter rapidement. Ce qui semble une grosse bouffée.