Les démocrates californiens se mobilisent autour du syndicat alors que le leader démissionne pour crime

L’un des plus grands syndicats de Californie a une nouvelle direction après que son ancienne directrice a appris qu’elle faisait face à plusieurs accusations de crime.

Le procureur général de Californie, Rob Bonta, a déposé 14 accusations de crime, notamment de fraude fiscale, de détournement de fonds et de parjure, contre la directrice de la section locale 721 du Service Employees International Union, Alma Hernández.

Bonta a déclaré dans le dossier du 4 octobre que Hernández était sur son radar depuis juin 2019, lorsque la California Fair Political Practices Commission a découvert des paiements suspects à son mari.

Le mari de Hernández, Samoyoa Moscoso, est partie aux accusations. Bonta allègue que Hernández a détourné 11 700 $ d’un comité d’action politique qu’elle a dirigé en tant que trésorière en 2014 en écrivant des chèques à son mari pour des services rendus alors que rien n’a été fait. Les accusations indiquent que le couple a sous-déclaré ses revenus de 1,4 million de dollars, évitant plus de 143 000 dollars d’impôts et évitant plus de 80 000 dollars d’impôts sur le chômage dus par l’entreprise de nettoyage des conduits d’air de Moscoso.

Une fois que la nouvelle des accusations a éclaté, Hernández a démissionné de son poste au SEIU.

« Nous sommes profondément préoccupés par les allégations contre Alma Hernández. Nous avons accepté la démission de Mme Hernández, et nous avons pleinement coopéré avec les autorités sur cette question et continuerons de le faire », a déclaré mercredi le syndicat dans un communiqué. « Toute utilisation abusive de fonds est inacceptable, et nous nous engageons à redoubler d’efforts pour garantir que tous les officiers et le personnel adhèrent au plus haut niveau de conduite éthique et financière. »

Le syndicat a annoncé que Tia Orr, la principale lobbyiste du SEIU à Sacramento, prendrait la place de Hernández.

Les démocrates-législatifs, dont beaucoup ont bénéficié des millions de dollars de dons politiques du syndicat au fil des ans, ont tweeté des messages étonnamment similaires mercredi.

« La force du mouvement syndical vient des membres unis pour lutter pour l’équité [and] justice », a tweeté le membre de l’Assemblée Ash Kalra, D-San Jose. « Avec Tia Orr comme nouvelle directrice exécutive par intérim, [SEIU California] ne manquera pas un battement.

Le sénateur David Cortese, un autre démocrate de San José, a tweeté un message identique.

Timothy Snowball, un avocat des droits civiques de la Freedom Foundation à but non lucratif, a déclaré que les accusations portées contre Hernández ne sont pas surprenantes compte tenu de la nature égoïste des dirigeants syndicaux du secteur public.

« Les accusations portées contre Hernández ne sont que la dernière preuve que les dirigeants des syndicats gouvernementaux comme le SEIU California sont plus intéressés à se remplir les poches qu’à défendre leurs membres, qui doivent maintenant décider s’ils sont prêts à continuer à payer dans un tel régime », a-t-il déclaré. « Maintenant, il est clair que le problème était pire que ce que l’on savait. »