Les démocrates changent les règles du jeu : Will Cain

L’animateur de « Fox News Primetime », Will Cain, a affirmé que les démocrates « changent les règles » du jeu électoral dans son monologue d’ouverture mercredi.

BIDEN TO DNC HOLIDAY PARTY : « NOUS ALLONS GAGNER EN 2022 »

VA CAIN : Build Back Better n’a pas franchi la ligne d’arrivée; il a trébuché juste sur le ruban. Et sa mort, soit dit en passant, est une bonne nouvelle pour les Américains. Pourquoi donc? Car en ce moment, ce pays fait face au taux d’inflation le plus élevé qu’il ait connu depuis 39 ans. Et selon un tout nouveau sondage Fox Business publié il y a à peine une heure, c’est l’inflation qui est de loin la principale préoccupation des électeurs, avec 84% des Américains se disant soit « extrêmement » soit « très » préoccupés par l’inflation. C’est plus élevé que les taux de criminalité élevés et le COVID-19. Et les Américains savent autre chose. Ils savent que Build Back Better aurait été comme jeter de l’essence sur un feu. 46% disent que cela aurait poussé l’inflation encore plus haut. Mais voici ce qui est bizarre. Pour tant d’enjeux pour les démocrates avec Build Back Better, ils semblent à peine remarquer sa mort.

L’année dernière, nous avons assisté à l’une des élections les plus uniques de l’histoire américaine. Nous avons vu un changement radical dans la façon dont les Américains ont voté. Nous avons assisté au scrutin postal d’un océan à l’autre et cela a été absolument transformateur. Et la transformation ne fait que commencer. Alors maintenant, avec presque un sourire narquois sur le visage – certainement avec beaucoup de confiance – les démocrates passent à la modification des règles. Si vous ne pouvez pas gagner le jeu, changez le jeu.