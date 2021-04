Les démocrates cherchent à annuler les réglementations Trump sur le méthane et les soins de santé z .

Le Congrès dispose d’un outil pour renverser des dizaines de «règlements de minuit» approuvés par l’administration Trump quelques semaines avant son départ le 20 janvier: le Congressional Review Act. Ci-dessus, le soleil se couche sur le Capitole américain le 4 mars à Washington. (Alex Brandon / Associated Press)

Le Congrès dispose d’une fenêtre très courte pour renverser les règlements approuvés par l’administration du président Trump avant qu’il ne quitte ses fonctions, et au moins deux devraient obtenir des votes au Sénat dans les semaines à venir.

Comme ses prédécesseurs, l’administration Trump a approuvé des dizaines de soi-disant règlements de minuit au cours des dernières semaines avant son départ du 20 janvier. Le président Biden en a suspendu certains qui n’étaient pas encore entrés en vigueur. D’autres sont en attente en raison de contestations judiciaires.

Mais le Congrès dispose également d’un outil pour renverser les règlements: le Congressional Review Act.

Qu’est-ce que la Congressional Review Act?

Premièrement, il est important de comprendre que le Congrès dit rarement aux agences fédérales exactement comment mettre en œuvre les lois qu’il adopte. Au lieu de cela, il a historiquement laissé aux agences le soin d’étoffer ces détails en écrivant des milliers de règles et de règlements.

Mais avec le temps, il est devenu clair que les détails pouvaient être très importants pour la façon dont un règlement était interprété et appliqué. Conscient du pouvoir qu’il avait confié aux agences, le Congrès s’est donné en 1996 le pouvoir de renverser les règles approuvées par les agences fédérales.

Chaque nouvelle règle doit être présentée au Congrès et les législateurs ont 60 jours pour s’y opposer. Un nouveau Congrès a également le temps de revoir les règles approuvées au cours des 60 derniers jours du Congrès précédent.

À quelle fréquence a-t-il été utilisé?

Jusqu’à récemment, très rarement. Début 2017, il n’avait été utilisé qu’une seule fois.

Mais les républicains l’ont utilisé 16 fois lorsque le président Trump a pris ses fonctions pour annuler les règlements adoptés sous le président Obama.

Parmi eux, il y avait: un règlement ordonnant à la Social Security Administration de soumettre des informations sur les bénéficiaires d’un handicap au système national instantané de vérification des antécédents criminels s’ils remplissaient certains critères de «déficience mentale»; les exigences selon lesquelles les entreprises divulguent annuellement tous les paiements effectués à des gouvernements étrangers liés à l’utilisation commerciale de pétrole, de gaz naturel ou de minéraux; une règle précisant quelles industries et entreprises pouvaient régulièrement effectuer des tests de dépistage de drogues pour les demandeurs d’emploi; et un règlement qui empêchait les sociétés charbonnières de déverser des déchets miniers dans les cours d’eau et les cours d’eau.

Maintenant, les règles de Trump doivent-elles être annulées?

Certains, oui.

La loi donne au Congrès un certain temps pour examiner et annuler tout règlement mis au point par une agence. Actuellement, le Congrès peut examiner tout règlement finalisé entre le 21 août 2020 et le 20 janvier 2021. Le Centre d’études réglementaires de l’Université George Washington estime que 1490 règles ont été approuvées par l’administration Trump pendant cette fenêtre et pourraient être contestées.

Mais le processus n’est disponible que pour les 60 premiers jours législatifs du nouveau Congrès. En fonction des pauses, etc., cette date limite devrait arriver à la mi-mai.

Contrairement à la plupart des lois, les contestations de la Congressional Review Act ne font pas l’objet d’une obstruction systématique au Sénat. Cela signifie que les 48 démocrates et deux indépendants qui ont tendance à voter avec eux peuvent adopter la résolution sans le soutien républicain.

Les démocrates vont-ils le faire?

Il semble que oui, mais pas autant que les républicains l’ont fait lorsque Trump est entré en fonction.

Des résolutions visant à renverser six règlements ont été déposées cette année, mais seuls quelques-uns obtiendront probablement un vote même dans une seule chambre.

En mars, le chef de la majorité au Sénat, Charles E. Schumer (DN.Y.), a annoncé que le Sénat envisagerait d’annuler les règles qui modifient la façon dont les émissions de méthane sont réglementées et sur les informations que le gouvernement fédéral doit fournir aux entreprises concernant les règlements en matière de discrimination.

Quelle est la résolution du méthane?

La résolution sur le méthane, dont l’auteur est le sénateur Martin Heinrich (DN.M.), rétablirait effectivement la réglementation de l’administration Obama qui imposait des restrictions à l’émission de méthane, un puissant gaz qui réchauffe la planète souvent émis par les fuites sur les sites de forage et de pétrole et installations de gaz. La représentante Diana DeGette (D-Colo.) A déposé la version compagnon de la Chambre.

Le retour en arrière par l’administration Trump, qui a été finalisé l’année dernière, a levé les exigences selon lesquelles les sociétés pétrolières et gazières trouvent et réparent ces fuites. Bien que de nombreuses sociétés pétrolières nationales aient salué la décision de Trump, certains producteurs mondiaux ont tenté de se distancier de la décision, craignant qu’il leur soit difficile de commercialiser le gaz comme un carburant plus propre que le charbon.

Le méthane reçoit moins d’attention que le dioxyde de carbone, qui constitue la plupart des émissions de gaz à effet de serre du pays, mais c’est une menace sérieuse. Le méthane absorbe beaucoup plus de chaleur que le dioxyde de carbone et ses émissions augmentent. Les scientifiques ont déclaré que la réduction des fuites de méthane – ainsi que la ventilation et le torchage du gaz naturel – pourrait être l’un des moyens les plus rapides de ralentir le changement climatique.

Et l’autre recul sur la discrimination?

La deuxième résolution qui devrait obtenir un vote, parrainée par la sénatrice Patty Murray (D-Wash.), Abrogerait un règlement de l’ère Trump de la Commission pour l’égalité des chances en matière d’emploi.

Les changements ont obligé l’EEOC à fournir plus d’informations aux entreprises pendant le processus de «conciliation» ou de règlement, en particulier en ce qui concerne la manière et la raison pour lesquelles il a déterminé qu’il y avait des violations de la loi fédérale contre la discrimination. Murray et le représentant Robert Scott (D-Va.), Qui a déposé la résolution d’accompagnement de la Chambre, ont déclaré dans un communiqué de presse que la règle donne aux employeurs un avantage injuste dans le règlement des réclamations et pourrait conduire à démasquer les dénonciateurs.

Y a-t-il d’autres réglementations ciblées?

À la Chambre, les représentants font pression pour renverser une règle du ministère de la Santé et des Services sociaux adoptée la veille du départ de Trump et qui donnerait à l’agence cinq ans pour examiner des milliers de réglementations. L’agence compte actuellement plus de 18 000 règlements. Tout règlement non révisé à ce moment-là expirait. Ils n’ont pas encore de parrain du Sénat.

Biden a retardé sa mise en œuvre jusqu’en 2022 pour donner aux poursuites en cours sur la règle une chance de se terminer.

Il existe également des résolutions sur le rejet d’un règlement du département du Trésor, selon les démocrates, autorisant les prêteurs prédateurs à échapper aux plafonds des taux d’intérêt de l’État, une réglementation commerciale liée aux droits des actionnaires et une règle de l’administration de la sécurité sociale pour donner aux avocats des agences, plutôt qu’aux juges indépendants du droit administratif, l’autorité sur les appels. pour bénéficier des dénégations. Les dirigeants du Congrès n’ont promis de votes sur aucun de ceux-ci.

Pourquoi la loi n’est-elle pas utilisée plus souvent?

Il y a quelques raisons. Pratiquement, la loi n’entre réellement en jeu que lorsqu’il y a un nouveau président, en particulier du parti opposé.

L’abrogation d’une règle par le Congrès doit être signée par le président, comme d’autres lois, et un président ne signerait probablement pas une contestation d’un règlement adopté par sa propre administration. Donc, à moins qu’une majorité à l’épreuve du veto de la Chambre et du Sénat ne s’oppose à la règle, il n’y a qu’une petite fenêtre juste quand un nouveau président entre en fonction lorsqu’il est logique d’essayer.

Même lorsque le contrôle de la Maison Blanche revient à un nouveau parti, les premiers mois du premier mandat d’un président ont tendance à être les plus prolifiques sur le plan législatif, et les dirigeants de la Chambre et du Sénat ne vont normalement pas consacrer beaucoup de temps pendant cette précieuse fenêtre pour annuler. règles mises en place par la dernière administration.

Le 117e Congrès a eu beaucoup à faire jusqu’à présent. Parallèlement aux audiences de confirmation du Cabinet et aux votes qui marquent une nouvelle administration, le Sénat a tenu un procès en destitution. Et la Chambre et le Sénat ont négocié et adopté un projet de loi d’aide économique COVID-19 de 2 billions de dollars.

La deuxième raison pour laquelle il n’est pas beaucoup utilisé est que le libellé de la loi originale rend les actions du Congrès dans ce domaine assez permanentes. Si l’objection du Congrès parvient à la fois à la Chambre et au Sénat et que le président la signe, une nouvelle règle ne peut être émise «essentiellement sous la même forme» que la règle désapprouvée à moins qu’elle ne soit spécifiquement autorisée par une loi ultérieure.

Mais la loi de 1996 ne définit pas ce que signifie «sensiblement la même forme», et la loi interdit aux tribunaux de réviser toute décision prise par le Congrès en vertu de la Congressional Review Act. Le Congrès a donc hésité à l’utiliser.

Pendant une grande partie de l’histoire de la loi, le Congrès a davantage utilisé la loi comme une menace pour amener les agences à modifier les règles ou les règlements qu’elles n’aiment pas avant d’être finalisées.

La rédactrice du Times Anna M. Phillips a contribué à ce rapport.

Cette histoire est apparue à l’origine dans le Los Angeles Times.