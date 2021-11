Les démocrates connaissent les priorités du peuple américain mais nous ignorent délibérément : Campos-Duffy

L’animatrice de Fox News, Rachel Campos-Duffy, a ouvert le « Fox News Primetime » de vendredi en déchirant le Parti démocrate pour « avoir délibérément ignoré » le peuple américain, même les résultats des élections de cette semaine.

CAMPOS-DUFFY : Si les élections de cette semaine ont prouvé quelque chose, c’est que les Américains se soucient des problèmes de table de cuisine. Nous voulons ce qu’il y a de mieux pour notre pays et ce qu’il y a de mieux pour nos familles. Et ce sont les choses que les Américains apprécient le plus : Numéro un, les emplois et l’économie ; Deux, le coût de la vie ; et trois, surtout nos enfants.

Les démocrates le savent – ​​nos voix ont été entendues cette semaine – mais ils s’en moquent et ils nous ignorent volontairement.

…

Aujourd’hui, Joe Biden a donné l’impression que tout allait bien – l’Amérique fonctionne à nouveau… Mais Joe augmente le football trop tôt en ce qui concerne les chiffres de l’emploi – car dans quelques mois seulement, ces chiffres de l’emploi iront aux toilettes lorsque son secteur privé les mandats de vaccination entrent en vigueur.

Des milliers – peut-être même des millions – de personnes pourraient être au chômage en raison de sa quête d’une conformité à 100% à la covid. Et même les Américains qui conserveront leur emploi auront l’impression que leur salaire diminue chaque semaine – grâce à Biden-flation.

…

Les démocrates n’ont-ils rien appris de cette semaine ? Ils ne doivent pas en avoir – parce que tout ce dont ils veulent parler, ce sont les autobus scolaires électriques et l’équité des arbres.

Cette marque de radicalisme sourd ne fonctionne pas. Les Américains en ont marre et la vague rouge monte.