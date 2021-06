Les démocrates continuent d’ignorer l’antisémitisme d’Omar ⋆ 10z viral

in

Après les commentaires antisémites continus du représentant Ilhan Omar (D-MN), les démocrates et, plus précisément, le caucus progressiste, continuent d’ignorer à quel point Omar est vraiment dangereux. Elle a ouvertement soutenu des régimes terroristes, déclare son allégeance à des groupes antisémites et plaide ouvertement pour la destruction des États-Unis tels que nous les connaissons.

Elle a de nouveau fait la une des journaux cette semaine avec son retweet d’une vidéo comparant les États-Unis et Israël au Hamas et aux talibans. Les républicains, ainsi que certains démocrates, ont critiqué son acte. Il y a eu des appels à la censurer, mais comme c’est typique de la gauche radicale, tout le monde n’est pas d’accord pour dire que ce qu’elle a dit était faux.

Le Caucus progressiste a publié la déclaration suivante en faveur d’Omar. Ses amis de l’équipe radicale sont également venus la soutenir, ce qui n’est pas surprenant.

Notre déclaration en faveur du représentant @Ilhan : pic.twitter.com/iBU7ZZDAkl – Caucus progressiste (@USProgressives) 10 juin 2021

Ils veulent critiquer les médias de droite et déformer les points de vue, mais c’est aussi ce que les médias grand public font pour les démocrates radicaux.

Les membres des médias grand public se sont immédiatement portés à la défense d’Omar et ont attaqué les républicains, utilisant leurs attaques typiques de racisme et de fanatisme. Ils ont appelé à la censure des républicains qui ont déclaré qu’Omar pourrait partir.

L’ironie est qu’en appelant à ce qu’Omar soit censuré ou puni pour des remarques qu’ils ont déformées, les républicains (et certains démocrates) disent des choses assez racistes et fanatiques et islamophobes qui devraient vraiment leur valoir la censure/punition (mais ne le feront pas) – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 11 juin 2021

Il est difficile d’affirmer qu’Omar offense tout le monde avec ses commentaires ridicules et son mépris total pour la vérité. Même le Hamas est contrarié par ses récentes actions. Difficile de croire qu’elle puisse bouleverser l’organisation terroriste même qu’elle essaie de soutenir !

Les commentaires anti-américains et antisémites continus d’Ilhan Omar et de ses coéquipiers radicaux ne peuvent être ignorés. Elle reste membre de la commission des relations étrangères et le président Pelosi n’a pas l’intention de s’attaquer au problème. Elle l’a clairement indiqué dans ses commentaires sur CNN dimanche.

Nancy Pelosi sur Ilhan Omar : « Nous ne l’avons pas réprimandée. Nous avons reconnu qu’elle avait apporté une précision. Dana Bash : « Alors, voulez-vous que les gens lâchent prise ? » Pelosi : « Ils peuvent dire ce qu’ils veulent. Ce que je dis, c’est fin de sujet, a-t-elle précisé, nous l’avons remerciée, fin de sujet. pic.twitter.com/Lf1aboigCs – Justin Baragona (@justinbaragona) 13 juin 2021

Il n’y a aucun doute sur les croyances réelles des démocrates. Ils détestent l’Amérique et tout ce qu’elle a représenté et défendu. Ils détestent les Juifs, ils détestent la liberté et ils n’ont aucune intention de défendre notre Constitution. Le problème ici n’est pas l’Amérique, le problème, ce sont les démocrates.

Il semble qu’Omar et les démocrates croient que la liberté est une forme de terrorisme. Si c’est le cas, je suis d’accord avec le sénateur Tom Cotton. S’ils détestent tellement la liberté et l’Amérique, ils devraient simplement partir.

Contenu syndiqué de TheLibertyLoft.com avec autorisation.