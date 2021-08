Les démocrates de Floride attaquent DeSantis sur COVID alors qu’il étend les traitements par anticorps aux patients .

in

Les législateurs démocrates de Floride ont attaqué le gouverneur Ron DeSantis pour sa gestion de la pandémie de COVID-19 lors d’une vague de la variante Delta, alors même que le directeur général républicain ouvrait de nouveaux centres pour aider les patients avec des traitements d’anticorps gratuits et de pointe.

DeSantis a interdit aux écoles d’imposer des mandats de masque, ce qui, selon les démocrates, est la mauvaise approche. Les démocrates ont également critiqué DeSantis pour avoir empêché les entreprises privées d’exiger des clients qu’ils présentent une preuve de vaccination.

“Aujourd’hui est le premier jour d’école dans le comté de Broward, mais DeSantis est prêt à laisser nos enfants, nos professeurs et notre personnel en danger avec son charlatanisme COVID”, a déclaré la représentante démocrate Debbie Wasserman Schultz lors d’un appel à la presse mercredi.

«Je l’ai déjà dit et les deux dernières semaines viennent de me le confirmer, ce gouverneur ne protège pas la Floride des menaces pour la santé publique. Il est une menace pour la santé publique. Combien de records la Floride doit-elle battre avant que le gouverneur ne prenne au sérieux son travail dans cette pandémie ? Combien d’enfants, de membres du personnel et d’enseignants doivent tomber malades ou mourir jusqu’à ce qu’il cesse de se plier à la foule du complot COVID ? » elle a ajouté.

Alors que les démocrates se sont ligués contre le gouverneur, DeSantis a visité mercredi l’un des nouveaux sites de traitement que son administration a ouverts pour fournir des traitements par anticorps monoclonaux aux patients COVID dans le but d’accélérer leur rétablissement et d’éviter l’hospitalisation. Il a utilisé Twitter pour dénoncer les efforts visant à politiser la pandémie.

« Ceux qui essaient de politiser les traitements COVID ne rendent pas service à ceux qui pourraient être dissuadés de rechercher des traitements vitaux », a-t-il tweeté. « Les traitements par anticorps monoclonaux ont fait leurs preuves en matière de réduction du besoin d’hospitalisation et sont disponibles gratuitement pour les patients. »

Le représentant démocrate Charlie Crist, qui se présente à nouveau au poste de gouverneur, a fait valoir que DeSantis passait trop de temps à se positionner pour l’élection présidentielle de 2024 pendant la pandémie.

“Il est incroyable qu’il abandonne sa responsabilité de directeur général de notre État dans la poursuite de l’investiture républicaine à la présidence en 2024”, a-t-il déclaré lors de l’appel à la presse. « C’est épouvantable à voir. Ce genre d’ambition de rang n’est pas ce dont nous avons besoin.

Le représentant démocrate Ted Deutch a déclaré que le gouverneur devrait “sortir de la campagne électorale et nous avons besoin de lui pour faire son travail parce que les jeux politiques auxquels il joue ici coûtent la vie aux Floridiens”.

On a demandé à Wasserman Schultz si elle avait confiance dans la capacité de DeSantis à superviser les injections de rappel COVID-19, étant donné que le gouverneur vante souvent des taux élevés de vaccination parmi les Floridiens les plus vulnérables.

«Je n’ai pas confiance en Ron DeSantis pour, vous savez, partager un enterrement avec trois voitures. Je veux dire, c’est un homme qui permet à l’explosion de COVID de se produire à nouveau et la rejette comme étant simplement saisonnière », a-t-elle répondu.

Le bureau de DeSantis n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.