Les démocrates de Floride veulent désespérément vaincre DeSantis ⋆ .

Comme prévu, le représentant Charlie Crist a annoncé aujourd’hui qu’il se présenterait comme gouverneur de Floride. Crist, un ancien républicain, est à mon avis l’un des plus grands charlatans de la politique américaine.

Crist aura de la compagnie dans la quête de l’investiture démocrate. Le commissaire à l’Agriculture Nikki Fried, le seul démocrate à avoir récemment gagné dans tout l’État de Floride, et le représentant Val Demings, un responsable de la mise en accusation de la Chambre, sont considérés comme susceptibles de le rejoindre.

Le candidat démocrate disposera de nombreuses ressources pour affronter le président sortant républicain, Ron DeSantis. Le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, que Lindsey Graham a vaincu l’année dernière malgré l’énorme trésor de guerre d’Harrison, l’a dit. Alors que Ron DeSantis est considéré comme l’un des pionniers du côté républicain pour 2024, nous pouvons nous attendre à ce que les libéraux des États bleus investissent de grandes sommes d’argent et de capital humain dans l’effort de le vaincre.

Il n’est pas évident, cependant, quelles lignes d’attaque fonctionneront contre le DeSantis populaire et réussi. Crist a accusé DeSantis d’être «méchant et cruel envers les enfants» en interdisant les athlètes transgenres dans les sports féminins et féminins. Si ce problème a une résonance, il résonne en faveur de DeSantis, je pense.

Les démocrates auront du mal à attaquer DeSantis pour sa réponse au coronavirus de Wuhan. Bien que sa réponse ait été incertaine au début (ce qui est compréhensible, étant donné toute l’incertitude sur le virus), la Floride, malgré sa grande proportion de résidents âgés, a connu moins de décès par habitant que les États-Unis dans leur ensemble (le temps chaud a peut-être aidé) . Et DeSantis a imposé moins de restrictions à l’activité économique et autre que la grande majorité des gouverneurs.

Nous étions en Floride dans un hôtel de villégiature il y a deux semaines. Je pense que DeSantis aurait bien sondé parmi les vacanciers du nord qui aimaient ne pas porter de masques (sauf dans les parties communes de l’hôtel). J’imagine qu’un grand nombre de Floridiens apprécient les restrictions assouplies et l’augmentation de l’activité économique, y compris le tourisme.

C’est ainsi que DeSantis le voit. Interrogé lors d’une conférence de presse sur la candidature de Crist, il a plaisanté: «S’il vous plaît, courez en lock-out. . . courez sur la fermeture des écoles, courez sur le verrouillage des gens, courez sur la fermeture des entreprises. “

C’est aussi ce que voient les démocrates les plus intelligents. John Morgan, un énorme donateur et allié de Crist, a déclaré:

[DeSantis] peut sans doute faire valoir le cas qu’il a traité [the pandemic] le droit chemin. La perception est la réalité. S’il jouait à la roulette russe avec l’état de Floride, personne ne le saura jamais, car la balle n’a jamais touché la chambre.

L’un des candidats démocrates probables, Nikki Fried, propose une autre ligne d’attaque. Elle a réprimandé DeSantis pour s’être éloigné de l’éthique du petit gouvernement de l’ancien Parti républicain. Je ne suis pas sûr que le petit gouvernement joue plus bien. Je suis plutôt sûr que, venant d’un démocrate, la critique de Fried sonnera creux.

Une attaque plus prometteuse consiste à critiquer DeSantis pour s’être opposée à la décision de Biden d’envoyer des chèques de 1400 $ à la plupart des adultes américains. Mais ce sera une vieille nouvelle d’ici novembre 2022.

La Floride est à la mode républicaine depuis une décennie, même les bonnes années pour les démocrates. DeSantis sera probablement difficile à battre en 2022.

Et s’il résiste à l’assaut démocrate, il pourrait bien devenir l’un des principaux candidats à l’investiture du GOP en 2024.