Les démocrates de la Chambre prévoient d’augmenter la taxe sur les actifs cryptographiques dans le projet de loi sur les infrastructures

AnTy14 septembre 2021

Le projet de loi sur les infrastructures d’un billion de dollars a été transféré à la Chambre pour être adopté, et après s’être battu et perdu au Sénat, un autre grand combat est à la porte de l’industrie de la cryptographie.

Citant des sources connaissant les plans, Politico a rapporté que Richard Neal, président du comité des voies et moyens de la Chambre, est celui qui se prépare à ajouter ces mesures.

Lundi, les démocrates de la Chambre ont publié un ensemble de propositions d’augmentations d’impôts pour aider à payer le programme de dépenses de 3 500 milliards de dollars de la Maison Blanche. Une partie de la hausse d’impôts de 2 000 milliards de dollars consiste en une proposition visant à ajouter des devises, des matières premières et des actifs cryptographiques à la règle de vente en blanc, qui devrait rapporter environ 16 milliards de dollars sur une décennie. Les notes du document explicatif des voies et moyens,

«Cette section inclut les matières premières, les devises et les actifs numériques dans la règle de vente de lavage, une règle anti-abus auparavant applicable aux actions et autres titres. La règle de vente en blanc de l’article 1091 empêche les contribuables de réclamer des pertes fiscales tout en conservant un intérêt dans l’actif de perte. Les modifications apportées par le présent article s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 31 décembre 2021.

En vertu des règles américaines, un contribuable ne peut pas déduire les pertes des ventes sans effet, c’est-à-dire lorsqu’un titre est vendu et que, dans les 30 jours, un titre « essentiellement identique » est alors acheté. Les crypto-monnaies ne sont actuellement pas soumises à ces règles.

Le document parle en outre de l’application de règles de vente constructive aux actifs numériques, « règles anti-abus auparavant applicables à d’autres actifs financiers ». Cette règle traite « l’adoption de certaines positions compensatoires par rapport à des positions détenues antérieurement comme des ventes de la position détenue antérieurement », empêchant les contribuables de « bloquer des gains de placement sans réaliser de gain imposable ».

Les démocrates de la Chambre ciblent également les riches Américains en proposant d’augmenter le taux d’imposition sur les gains en capital et les dividendes admissibles à 28,8%, appliqué aux ventes d’actions et d’autres actifs qui ont lieu après le 13 septembre 2021.

Selon cela, à partir de l’année prochaine, les contribuables subiraient un taux fédéral maximal si leur revenu imposable dépasse 400 000 $ (célibataire), 425 000 $ (chef de famille) et 450 000 $ (marié conjoint), conformément à l’engagement de l’administration Biden de ne pas augmenter les impôts. pour les ménages gagnant moins de 400 000 $.

La facture devrait être dévoilée avant la fin du mois.

