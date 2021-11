Les démocrates de la Chambre vont de l’avant avec des votes pour les deux projets de loi de dépenses de Biden, totalisant 3 000 milliards de dollars

Les dirigeants de la Chambre contrôlée par les démocrates disent qu’ils disposent désormais d’un soutien suffisant au sein de leur conférence pour adopter les deux projets de loi de dépenses du président Biden – au total environ 3 000 milliards de dollars – et commenceront à voter sur les mesures vendredi matin.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et son équipe de direction avaient espéré un vote dès mercredi, mais seraient allés tard dans la nuit de jeudi à se disputer le vote avec une conférence de plus en plus divisée entre progressistes et modérés.

Le projet de loi sur les infrastructures de 1 100 milliards de dollars de Biden, déjà adopté au Sénat avec un soutien bipartite, devrait être adopté sans problème et aller directement au président pour être promulgué.

Cependant, l’adoption de son projet de loi de dépenses sur le changement climatique et les programmes sociaux de 1,9 billion de dollars est confrontée à plus d’incertitude, alors que les démocrates de la Chambre continuent de débattre de l’opportunité d’inclure ou d’assouplir les plafonds des déductions fiscales nationales et locales.

Les démocrates des États côtiers à forte fiscalité font pression pour le changement depuis que les déductions dites « SALT » ont été resserrées en 2017.

En outre, une poignée de modérés démocrates de la Chambre – dont le représentant du New Jersey Josh Josh Gotthheimer – souhaitent voir une analyse économique du Congressional Budget Office, ou « score », sur le projet de loi plus important avant de le voter.

« Nous pensons que ce sont des informations qui nous sont dues », a déclaré Gottheimer. «Nous pourrions voter cette semaine sur le paquet d’infrastructures bipartite qui a été adopté par le Sénat là-bas en août. Il est resté assis ici en attendant l’action. Ce serait un bon endroit pour commencer à jouer.

Gottheimer et les autres modérés attendent depuis des mois un vote sur le projet de loi sur les infrastructures et sont frustrés par leurs collègues progressistes pour avoir retardé le projet de loi sur les demandes d’aller de l’avant avec le paquet de dépenses sociales ou «infrastructures humaines» en parallèle.

Pelosi soumettra la mesure à un vote dans un contexte d’incertitude au Sénat contrôlé par les démocrates quant à son avenir.

Parmi les questions à la chambre haute est de savoir si le démocrate du Sénat essaiera d’inclure l’initiative de réforme de l’immigration dans leur version, modéreront les sens. -Sénat divisé.

Biden aurait travaillé au téléphone, aidant Pelosi dans sa quête d’un front démocrate unifié. Il aurait appelé la représentante Abigail Spanberger, une modérée de Virginie, plus tôt cette semaine.