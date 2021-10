Les démocrates de Virginie nient toute implication dans un canular racial apparent lors de l’événement Youngkin

Un groupe de manifestants avec des torches tiki se tient sur un trottoir alors que le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie Glenn Youngkin arrive dans son bus pour un événement de campagne à Charlottesville, en Virginie, le 29 octobre 2021.

(Jonathan Ernst/.)

Le Lincoln Project a revendiqué l’organisation d’une manifestation destinée à établir un lien entre la campagne du républicain Glenn Youngkin pour le poste de gouverneur et la marche nationaliste blanche à Charlottesville en 2017.

Vendredi, un certain nombre d’individus brandissant un tiki et portant des lunettes de soleil se sont présentés à un événement Youngkin, où ils ont posé pour des photos devant le bus de campagne du candidat, habillés comme les marcheurs de 2017.

« La manifestation d’aujourd’hui était notre façon de rappeler aux électeurs de Virginie ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans, l’adhésion du parti républicain à ces valeurs et l’échec de Glenn Youngkin à le condamner », a déclaré le Lincoln Project dans un communiqué.

Jen Goodman, chargée de communication pour la campagne de l’adversaire de Youngkin, Terry McAuliffe, et un certain nombre d’autres démocrates ont utilisé le groupe – qui n’a été ni invité ni loué par Youngkin – pour suggérer que la campagne de Youngkin avait des nuances raciales sombres. Goodman a qualifié l’incident de « dégoûtant et disqualifiant ».

La déclaration du Lincoln Project intervient après que les utilisateurs des médias sociaux aient émis l’hypothèse que le canular aurait pu être organisé par la campagne McAuliffe ou des militants progressistes. Certains utilisateurs de médias sociaux ont spéculé sur leur identité, notant que les porte-flambeaux ressemblaient à certains membres du Parti démocrate de Virginie.

En réponse, le parti a publié la déclaration suivante :

Le Parti démocrate de Virginie, ainsi que ses partenaires coordonnés et ses affiliés, n’ont joué aucun rôle aujourd’hui dans les événements qui se sont produits en dehors de l’arrêt de bus de la campagne Youngkin aujourd’hui. Ce qui s’est passé à Charlottesville il y a quatre ans a été une tragédie et l’un des moments les plus sombres de la mémoire récente de notre État et est un événement à ne pas prendre à la légère. Pour quiconque accuser notre personnel d’avoir un rôle dans cet événement est honteux et mal.

Au cours des dernières 24 heures, Youngkin a pris les devants dans les moyennes des sondages RealClearPolitics et FiveThirtyEight.

Le Lincoln Project a été formé par un groupe d’agents républicains mécontents à la suite de l’élection du président Trump en 2016. Le groupe s’est concentré sur la production de publicités au vitriol reflétant le langage grossier de Trump, et ses fondateurs ont gagné en notoriété grâce à de fréquentes apparitions sur MSNBC. Depuis, ils ont été critiqués pour ne pas avoir répondu aux informations selon lesquelles l’un de leurs membres fondateurs, John Weaver, avait fréquemment fait des avances sexuelles en ligne à de jeunes hommes, dont certains étaient mineurs.

Envoyez un pourboire à l’équipe de presse de NR.