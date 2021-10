Les démocrates de Virginie poursuivent l’USPS pour l’arriéré de courrier lié aux élections

Vendredi, le Parti démocrate de Virginie a intenté une action contre le service postal américain, alléguant que les succursales locales de l’agence fédérale n’ont pas réussi à traiter et à livrer le courrier lié aux élections avant une course cruciale au poste de gouverneur.

Déposée devant le tribunal de district des États-Unis, la poursuite allègue que l’arriéré de courrier dans plusieurs comtés « menace de priver du droit de vote des milliers d’électeurs de Virginie ». Les responsables démocrates de Virginie ont demandé au tribunal d’obliger l’USPS à accélérer le processus avant le jour des élections le 2 novembre.

« Pour préserver l’intégrité de la présente élection, l’USPS doit recevoir l’ordre d’accélérer considérablement le traitement et la livraison du courrier lié aux élections – en particulier à Albemarle, Portsmouth et James City – afin que les électeurs du Commonwealth ne se voient pas refuser de manière inconstitutionnelle leur droit fondamental à voter. »

TERRY MCAULIFFE MET FIN BRUSQUEMENT À L’ENTRETIEN ET DIT AU JOURNALISTE LOCAL DE VIRGINIE » VOUS AURIEZ DEMEURE DE POSER UNE MEILLEURE QUESTION «

ARLINGTON, VA – 22 OCTOBRE: Le candidat démocrate au poste de gouverneur, l’ancien gouverneur de Virginie Terry McAuliffe, prend la parole lors d’un rassemblement de lancement d’une tournée en bus le 22 octobre 2021 à Arlington, en Virginie. Les élections au poste de gouverneur de Virginie ont lieu le 2 novembre, où McAuliffe affrontera le candidat républicain Glenn Youngkin. (Photo de Drew Angerer/.)

Environ 174 000 résidents de Virginie ont voté par courrier cette année, a rapporté le Washington Post, citant les données du fournisseur national de listes électorales L2. 183 000 bulletins de vote anticipés supplémentaires n’ont pas encore été retournés.

Le candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, fait un geste pour parler avec des partisans lors d’un rassemblement à Culpeper, en Virginie, le mercredi 13 octobre 2021. Youngkin fait face à l’ancien gouverneur Terry McAuliffe lors des élections de novembre. (AP Photo/Steve Helber) (AP)

Le procès affirme que des milliers de bulletins de vote par correspondance sont arrivés dans les installations de l’USPS mais n’ont pas encore été traités, tandis que certains électeurs qui ont demandé des bulletins de vote ne les ont pas reçus.

La course au poste de gouverneur de Virginie s’est considérablement réduite ces derniers jours dans le contexte entre le candidat démocrate Terry McAuliffe et le candidat républicain Glenn Youngkin, la course étant trop proche pour être appelée.

USPS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.