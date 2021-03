Les démocrates détiendront-ils la limite de la dette en otage pour encore plus de dépenses? ⋆ 10z viral

Les démocrates ont leur plan de «relance» promulgué dans la loi, mais comment le Congrès paiera-t-il ses 1,9 billion de dollars (plus les intérêts) de dette? Le président Joe Biden a peut-être par inadvertance laissé entendre dans son infâme malapropisme de 2009 que la nation devait dépenser de l’argent pour ne pas faire faillite.

Biden a initialement fait ses commentaires sur Obamacare, mais ils peuvent également s’appliquer à une stratégie potentielle que les dirigeants démocrates pourraient utiliser, qui tiendrait en otage la limite de la dette du pays pour passer une autre vague de dépenses massives.

Contexte de la limite d’endettement

Un accord sur le budget et les dépenses signé en 2019 a suspendu la limite de la dette du pays jusqu’au 31 juillet. Le 1er août, la limite de la dette sera réinitialisée à son nouveau niveau, probablement au nord de 28 billions de dollars, auquel cas le département du Trésor utilisera des mesures extraordinaires pour rester en dessous de la nouvelle limite légale.

Sur la base de l’expérience passée, des mesures extraordinaires créeront environ 300 milliards de dollars de marge budgétaire jusqu’à ce que le Congrès augmente la limite. Mais comme on estime à Washington un déficit de plus de 3,3 billions de dollars cet exercice, des mesures extraordinaires ne feront pas gagner beaucoup de temps supplémentaire. En conséquence, le Congrès pourrait avoir besoin d’augmenter la limite de la dette avant ses vacances d’août.

Trois options sur la limite d’endettement

Les démocrates ont trois options pour une augmentation de la limite de la dette. Ils pourraient négocier un compromis bipartite pour obtenir les 10 voix républicaines nécessaires pour passer une augmentation sous ordre régulier au Sénat. Mais les républicains du Sénat voudront peut-être coupler des réformes fiscales et des droits à une augmentation de la limite de la dette.

Ils ont plusieurs endroits évidents à regarder, à commencer par les 709,8 milliards de dollars de dépenses dans la mesure «Aide COVID» qui ne devraient pas être dépensés avant 2022 ou plus tard. Un projet de loi bipartite sur la limite de la dette pourrait également examiner de sérieuses réformes de l’assurance-maladie, longtemps sur des bases financières précaires et dont l’insolvabilité officielle est prévue dans les cinq prochaines années.

Le moyen le plus simple pour les démocrates d’augmenter le plafond de la dette, un projet de loi autonome considéré dans le cadre du rapprochement budgétaire, semble également le moins probable. Alors que les procédures de réconciliation budgétaire permettent aux démocrates de l’adopter avec 50 voix au Sénat de leur propre parti, une augmentation autonome de la limite de la dette leur donnerait la pleine propriété d’une question politiquement combustible et pourrait susciter des objections de la part des démocrates modérés préoccupés par l’augmentation rapide de la dette fédérale. .

Au lieu de cela, les démocrates semblent susceptibles d’attacher une augmentation de la limite de la dette à un projet de loi de réconciliation budgétaire plus large contenant une autre tranche majeure de nouvelles dépenses fédérales. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a déjà indiqué son désir de consacrer le prochain projet de loi de réconciliation du parti à un ensemble d’infrastructures estimé à 3 billions de dollars.

Nouveaux niveaux d’irresponsabilité

Joindre une augmentation de la limite de la dette à un projet de loi de réconciliation de plusieurs billions de dollars créerait de nouveaux précédents d’irresponsabilité fiscale. Sur les 59 projets de loi sur la limite de la dette que le Congrès a adoptés depuis 1978, seuls quatre l’ont été par rapprochement budgétaire. Chacun de ces quatre projets de loi, y compris la Loi sur l’équilibre budgétaire de 1997, a réduit plutôt qu’augmenté le déficit fédéral.

Au lieu d’utiliser la réconciliation pour réduire les déficits, les démocrates pourraient utiliser leur prochain projet de loi de réconciliation pour adopter une mesure financée par le déficit, accompagnée de diverses incitations «vertes» et bien plus encore. Attacher une augmentation de la limite de la dette à ce projet de loi tenterait de forcer une action sur la mesure – le Congrès devrait accepter de dépenser plus d’argent, sous la forme d’un paquet d’infrastructure de plusieurs billions de dollars, pour empêcher la nation de faire faillite sur ses dettes. .

Le Congrès a déjà attaché des augmentations de la limite de la dette aux principaux projets de loi de dépenses, y compris la législation de 2008 qui a créé le programme TARP et le «stimulus» de 2009. Mais dans ces deux cas, le Trésor disposait d’une marge de manœuvre budgétaire importante avant d’atteindre le plafond de la dette, faisant en fait une nouvelle augmentation d’une police d’assurance. En revanche, cet été pourrait voir Schumer et les démocrates utiliser l’échéance imminente de la limite de la dette comme levier pour forcer leur prochain paquet de réconciliation sur la ligne d’arrivée.

Au cours des années Obama, les démocrates ont attaqué les républicains pour prise d’otages lorsque les conservateurs ont couplé des réformes fiscales à des augmentations de la limite de la dette. Le GOP n’a pas toujours fait preuve de discipline sur les dépenses fédérales, que ce soit sur ses antécédents au cours des quatre dernières années ou sur son acceptation renouvelée des objectifs. Cela dit, les républicains ressembleraient à des parangons de vertu fiscale si Schumer et Biden tenaient en otage la limite de la dette pour faire adopter un autre projet de loi qui brise le budget.