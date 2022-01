Les démocrates devraient défendre la sécurité sociale et gagner

– de La Colline

Le pays fait face à une crise des revenus de retraite. La sécurité sociale est incontestablement la source de revenu de retraite la plus importante du pays. Mais la dernière fois que le Congrès a élargi la sécurité sociale, c’était lorsque Richard Nixon était président. À moins que ce Congrès ne s’attaque à la crise en élargissant la sécurité sociale, trop d’Américains ne pourront pas prendre leur retraite sans une baisse drastique et précipitée de leur niveau de vie.

En tant que pays le plus riche de l’histoire du monde, l’Amérique peut se permettre de protéger et d’étendre la sécurité sociale, si nous exigeons que ceux qui sont au sommet contribuent leur juste part. La bonne nouvelle est que ce Congrès est prêt à passer à l’action.

Le représentant John Larson (D-Conn.), président du sous-comité de la sécurité sociale de la Chambre, vient de tenir une audience sur sa législation, Social Security 2100: A Sacred Trust. La loi 2100 est coparrainée par 90 % des démocrates de la Chambre et intègre toutes les extensions promises par le président Joe Biden lors de sa campagne gagnante.

La législation augmente les prestations modestes de la sécurité sociale à la fois dans tous les domaines et aussi de manière attendue depuis longtemps. Il ajoute un crédit pour aidant naturel, rétablit les prestations pour étudiants, améliore les prestations pour les veufs et bien plus encore. Il paie pour chaque centime en obligeant les salariés les mieux payés à cotiser à la sécurité sociale au même taux que le reste d’entre nous.

>Bien qu’aucun politicien républicain n’ait coparrainé la législation sur l’expansion, la protection et l’expansion de la sécurité sociale bénéficient d’un fort soutien bipartite parmi ceux qui comptent le plus : le peuple américain. Une large majorité de républicains, de démocrates et d’indépendants soutiennent massivement l’expansion de la sécurité sociale. Mais les politiciens républicains écoutent leurs entreprises donatrices, pas leurs électeurs.

Il est maintenant temps pour les démocrates, qui contrôlent actuellement les deux chambres du Congrès et la Maison Blanche, de soumettre à un vote l’extension de la sécurité sociale. Il n’y a pas de meilleure façon de montrer aux électeurs la différence entre les deux partis sur cette question essentielle et essentielle.

La sécurité sociale est une priorité pour les électeurs. Un sondage de politique publique mené en 2018 a révélé que 56% de ceux qui ont voté pour Donald Trump et 55% de ceux qui s’identifient comme républicains seraient plus susceptibles de voter pour un candidat qui « soutient l’élargissement et l’augmentation de la sécurité sociale ».

L’élargissement de la sécurité sociale, tout en obligeant ceux qui sont au sommet à cotiser davantage, contribuera à inverser les inégalités de revenus et de richesse, un problème que le président Obama a qualifié de « défi déterminant de notre temps ». Cette inégalité ne fait pas qu’exacerber la crise des revenus de retraite; cela coûte également à la sécurité sociale des milliards de dollars de revenus chaque année.

Étant donné que les revenus des travailleurs à revenu élevé ont augmenté beaucoup plus rapidement que la moyenne au cours des dernières décennies, une part croissante de leurs revenus gagnés dépasse le plafond actuel de 142 800 $ sur lequel les cotisations de sécurité sociale sont calculées. Ce plafond est passé de 90 pour cent des salaires à l’échelle nationale, comme le Congrès l’avait prévu, à 83 pour cent aujourd’hui. À la suite de ce dérapage apparemment faible, les personnes au sommet ont payé 84,4 milliards de dollars de moins à la sécurité sociale rien qu’en 2020. Ce sont des milliards de dollars qui auraient dû aller à la sécurité sociale mais qui sont restés dans les poches des plus riches d’entre nous.

De plus, une action du Congrès sur une législation qui à la fois étend les prestations et réduit le déficit prévu de la sécurité sociale de plus de moitié, comme le fait la loi 2100, commencera à restaurer l’avantage intangible de la tranquillité d’esprit que la sécurité sociale est censée fournir. Trop d’Américains ont perdu ce sentiment de sécurité parce qu’ils ont entendu, à tort, que la sécurité sociale va disparaître et qu’ils ne recevront jamais les prestations qu’ils ont gagnées. Un vote sur la sauvegarde et l’extension de la sécurité sociale rétablira la confiance du peuple américain dans le fait que le Congrès est un gestionnaire responsable de leurs prestations acquises.

L’extension de la sécurité sociale renforcera l’économie et créera des emplois. Parce que la grande majorité des 65 millions de bénéficiaires de la sécurité sociale ont des revenus faibles ou modérés, ils ont tendance à dépenser leurs prestations immédiatement dans la communauté locale dans laquelle ils vivent. La sécurité sociale est particulièrement importante pour les communautés rurales, qui ont tendance à être plus âgées.

Bref, la Sécurité sociale est une solution. Protéger et étendre les modestes prestations de la sécurité sociale est une politique judicieuse et représente la volonté du peuple. Il améliorera l’économie, créera des emplois et augmentera considérablement la sécurité des familles de travailleurs.

Il est impératif que ce Congrès vote sur la Sécurité sociale. Les démocrates doivent faire de la sécurité sociale leur prochaine priorité absolue. Ils doivent forcer les républicains à cesser de se cacher et à exprimer clairement leur point de vue lors d’un vote pour ou contre. S’ils le font, les électeurs récompenseront le parti qui a créé la sécurité sociale et continue de la protéger et de l’améliorer.

Les démocrates suivront alors la vision du président Franklin Roosevelt qui a proclamé, lors de la promulgation de la sécurité sociale, qu’il posait «la pierre angulaire d’une structure qui… n’est en aucun cas complète». Le président Biden, le président Larson et le Parti démocrate sont sur le point de franchir la prochaine étape pour terminer cette structure essentielle.

