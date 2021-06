Les démocrates «d’extrême gauche» poussent les parents de banlieue, les indépendants, balancent les démocrates au GOP ⋆ .

Discutant de la façon dont le Parti démocrate pousse la théorie critique de la race, la représentante Elise Stefanik (RN.Y.) a déclaré: «Je pense que ce que vous voyez, c’est que le rideau a été levé sur la radicalité de ces idées de l’extrême gauche d’aujourd’hui. Parti démocrate, nous avons une opportunité en tant que républicains de reconquérir ces indépendants. »

Stefanik a expliqué au podcast «John Solomon Reports» comment la théorie de la race critique pousse les parents de banlieue, les indépendants et les démocrates modérés vers le Parti républicain.

«Je pense que les gens voient cela se jouer dans les salles de classe, malheureusement, à travers l’Amérique. Mais cela stimule les mamans, les papas, les étudiants et les enseignants à se dresser contre cette théorie de la race critique qui divise, non américaine. Et vous le voyez particulièrement dans les banlieues.

Elle a mentionné le comté de Loudoun, en particulier, où les parents d’élèves de ce district scolaire ont condamné l’enseignement de la théorie critique de la race et intentent une action en justice fédérale contre le conseil scolaire.

“Certaines des images que nous avons vues du comté de Loudoun, en Virginie, sont assez étonnantes, combien de personnes se rendent dans ces mairies pour dénoncer ce programme très, très dangereux, qu’il représente vraiment le très, très à l’extrême gauche, ce n’est pas qui nous sommes en tant qu’Américains.

“Et fait intéressant, dans mon district, dans le comté de Saratoga, qui est un comté plus suburbain de mon district, au niveau du conseil scolaire local, les conservateurs et les républicains ont balayé les élections du conseil scolaire local et se sont opposés à la théorie critique de la race.”

“Et je pense que ce que vous voyez, c’est que le rideau a été levé sur la radicalité de ces idées du Parti démocrate d’extrême gauche d’aujourd’hui, nous avons une opportunité en tant que républicains de reconquérir ces indépendants, et, vous savez, peut-être swing Les démocrates qui réalisent que ce n’est pas le même parti démocrate qu’il y a 5 à 10 ans. C’est une idéologie marxiste radicale d’extrême gauche. Et je suis content de voir que les parents reprennent de l’énergie. Ils doivent se battre au nom de leurs enfants pour s’assurer qu’ils reçoivent une éducation basée sur les idéaux américains et non sur la division.

Stefanik a évoqué le “contraste frappant” entre les gouverneurs républicains et démocrates, les premiers ayant ouvert leurs États plus rapidement que les seconds.

« Il y a absolument une énergie d’idées. Et je pense que nos gouverneurs ont fait un travail très exceptionnel. Je suis heureux que vous ayez évoqué à la fois le gouverneur Noem, ainsi que le gouverneur DeSantis, le gouverneur Abbott, nos gouverneurs républicains, ils contrastent fortement avec nos gouverneurs d’État bleus et épouvantables.

“Le gouverneur DeSantis rouvre son état et j’ai beaucoup de snowbirds, par exemple, qui sont enregistrés dans mon district et vivent ici pendant l’été, mais se dirigent vers la Floride, et c’est un contraste frappant.”

Concernant le Parti républicain dans son ensemble, Stefanik a expliqué comment il est unifié contre la théorie critique de la race et la censure des Big Tech.

«Mais même sur des questions comme l’interdiction de la théorie de la race critique, j’ai été très heureux de voir que le gouverneur DeSantis a également pris cette mesure, durcissant les entreprises technologiques qui sont biaisées et, franchement, je crois, ont pris des mesures inconstitutionnelles pour faire taire les Américains ou les points de vue qui peut-être que la gauche n’est pas d’accord. DeSantis a également pris ces mesures.

«Les gens veulent voir le leadership dans ce pays, ils ne le voient pas de Joe Biden et des démocrates. Mais regardez les républicains, nous sommes un parti dynamique, nous sommes géographiquement diversifiés, nous avons des membres qui représentent très efficacement les zones rurales et suburbaines. Je suis donc très optimiste quant au fait qu’il y aura des discussions et des solutions politiques dynamiques. Et ils se produisent déjà, ils se produisent au sein de notre caucus. Et c’est pourquoi j’étais si enthousiaste à l’idée d’accepter ce travail pour vraiment unifier toutes les parties de la conférence républicaine. »

Stefanik a également condamné le récent tweet « non américain et antisémite » du représentant Ilhan Omar (D-Minn.).

« Eh bien, en se concentrant sur le contraste frappant entre ce que les démocrates proposent, c’est-à-dire qu’ils ne soutiennent pas la croissance économique, ils soutiennent les impôts et les dépenses. Nous assistons également à des luttes intestines entre les démocrates. Ils refusent de condamner les propos anti-américains et antisémites d’Ilhan Omar et assimilant les États-Unis d’Amérique à une nation terroriste, nous assimilant au Hamas. Elle a besoin d’être condamnée.

«Je pense que vous allez entendre plus de républicains à ce sujet parce que Nancy Pelosi a refusé de la tenir responsable. Et puis vous en entendrez plus sur les solutions républicaines, qu’il s’agisse d’idées de transport, de croissance économique, de sécurisation de notre frontière.