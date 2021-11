Les démocrates disent qu’ils sont le parti de la science, mais leurs plans de prix des médicaments racontent une autre histoire

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les démocrates aiment se présenter comme le parti de la science, mais deux annonces récentes montrent à quel point ils ignorent comment la science passe du laboratoire à notre armoire à pharmacie.

La première annonce concernait les résultats de l’essai clinique de Pfizer sur son nouveau traitement antiviral pour le COVID-19. Le traitement a réduit les hospitalisations chez les personnes à haut risque de 90 % par rapport à celles recevant un placebo. Plus remarquable encore, pas une seule personne recevant le traitement n’est décédée. La deuxième annonce était que les démocrates étaient parvenus à un accord sur une mesure qui perturberait et finalement paralyserait le système d’investissement dans les sciences de la vie qui permet de réaliser des percées comme celle-ci.

SANDERS DEMANDE DES PRIX DES MÉDICAMENTS BAISSES, UN CADRE DE RÉCONCILIATION

La proposition destructrice des démocrates permettrait à Medicare de dicter le prix qu’il paie pour certaines classes de médicaments. Les démocrates appellent leur plan de dictée des prix « négociation », mais comme beaucoup de langage politique, ce choix de mot est un mensonge délibéré. La structure de l’arrangement donne au gouvernement tous les leviers, y compris une pénalité fiscale de 95 % sur les ventes brutes du médicament si le fabricant refuse la demande du gouvernement.

Considérant qu’il faut en moyenne plus de 2 milliards de dollars d’investissements ou plus, et plus de 10 ans de développement, pour mettre un nouveau médicament sur le marché, qui risquerait ce capital si, après tout ce temps et cet argent, le gouvernement impose un prix arbitraire dans lequel il peut pas de retour sur investissement adéquat ?

Alors que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Calif., et le sénateur Bernie Sanders, I-Vt. donnant la priorité aux signes de dollar à court terme sur les implications à long terme pour les patients, les soi-disant démocrates modérés ont pu réduire le nombre de médicaments éligibles pour la dictée des prix à ceux dont la période d’exclusivité s’est épuisée. Pourtant, même ce compromis est mal conçu.

Nous avons déjà un système très efficace de réduction des coûts des médicaments au-delà de leur période d’exclusivité : les génériques et les biosimilaires. Ces alternatives de marque ont généré 2 000 milliards de dollars d’économies au cours de la dernière décennie. La Food and Drug Administration des États-Unis estime que le prix d’un médicament chute de près de 40 % lorsque le premier générique arrive sur le marché – et de 80 % avec quatre ou plus.

VARIANTE OMICRON : UN PAYS EUROPÉEN INTERDIT LES MARCHÉS DE NOL ET LA CONSOMMATION PUBLIQUE POUR LUTTER CONTRE LA VAGUE DE COVID-19

Le fait de dicter le prix des médicaments au-delà de leur fenêtre d’exclusivité mettrait en danger le développement de génériques et de biosimilaires, car les fabricants de génériques ne seront pas en mesure d’anticiper un prix pour le médicament contre lequel ils seront en concurrence. Le résultat sera probablement moins de concurrence, ce qui pourrait finalement conduire à des prix plus élevés que ce que nous aurions eu avec plus d’options génériques et biosimilaires.

Plus généralement, la proposition plus étroite souffre toujours du même défaut fondamental que la proposition originale de négociation sur les médicaments HR3 et tous les programmes socialistes du grand gouvernement – ​​elle ne parvient pas à anticiper comment les gens réagiront aux incitations créées. Dans ce cas, les personnes dont nous parlons sont des investisseurs privés en sciences de la vie qui financent le développement de médicaments à un stade précoce.

Le développement de médicaments est une course à relais. Le bâton commence par la recherche scientifique fondamentale. Ceci est souvent financé avec l’argent des contribuables, mais peut également être le sous-produit de la recherche du secteur privé dans d’autres domaines. Lorsque cette recherche produit de nouvelles connaissances prometteuses, le secteur privé prend le relais. Les scientifiques s’associent souvent à des investisseurs en sciences de la vie pour créer de petites sociétés de biotechnologie afin d’essayer de développer des traitements basés sur la recherche initiale. Environ 50 % de tous les nouveaux traitements mis sur le marché provenaient de petites sociétés de biotechnologie financées par des investisseurs dans le domaine des sciences de la vie.

Si les premiers essais cliniques semblent prometteurs, le témoin est souvent passé à nouveau. La petite entreprise de biotechnologie s’associera à un grand fabricant pour suivre le reste du processus d’essai clinique, qui peut être assez coûteux. Même à ce stade, les chances de succès sont faibles. De nombreux médicaments prometteurs et les investissements qui y sont consacrés ne parviennent pas à passer les essais de stade 3.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Les démocrates et leur système de dictée des prix du grand gouvernement socialiste prétendent que la deuxième étape du relais n’existe pas. Dans leur récit simpliste, le gouvernement finance la recherche scientifique, puis les grandes sociétés pharmaceutiques en tirent beaucoup d’argent. La seule conséquence que la gauche voit, ou cherche à convaincre les autres à des fins politiques, est que les grands fabricants de médicaments gagnent moins d’argent.

Ils ignorent le fait que dicter les prix effraiera les investisseurs des sciences de la vie qui sont essentiels pour la deuxième étape de la course à relais du développement de médicaments. Le Congressional Budget Office a estimé que la version originale des démocrates de leur système de dictée des prix, HR3, entraînerait l’introduction de 30 nouveaux médicaments de moins au cours de la prochaine décennie (une réduction de 10 pour cent).

Cependant, cette estimation sous-estime probablement considérablement l’impact de la dictée des prix des médicaments. Plusieurs analyses, notamment de Charles River Associates et Doug Holz-Eakin de l’American Action Forum, soulignent que l’analyse du CBO ne tient pas compte de la part du développement de nouveaux médicaments qui passe par de petites entreprises de biotechnologie – et à quel point les investisseurs en sciences de la vie sont essentiels. à donner à ces entreprises le capital dont elles ont besoin.

Comme l’a dit récemment John Sanford, directeur exécutif d’Incubate, « si des contrôles des prix sont mis en place, l’équation d’investissement dans les sciences de la vie ne justifiera plus l’investissement dans la R&D. L’investissement ne sera pas seulement réduit, il tombera d’une falaise. » Les pays européens ont subi un sort similaire dans les années 1980 et 1990, car une grande partie de leur capital et de leur base de R&D s’est déplacée vers les États-Unis.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les investisseurs ont un éventail de choix quant à l’endroit où placer leur argent. Si les sciences de la vie semblent moins prometteuses, elles mettront leur argent ailleurs. Et à mesure que les investissements se déplaceront des sciences de la vie vers d’autres domaines, le nombre de nouveaux médicaments en développement s’effondrera.

Les démocrates doivent garder à l’esprit que la règle cardinale en médecine est de « ne pas nuire ». Leur proposition échoue à ce test. Cela nuirait aux patients en privant le processus de recherche et de développement de médicaments des dollars d’investissement dont il a besoin pour innover et développer de nouveaux traitements et remèdes, y compris contre de futurs nouveaux virus comme le COVID-19. Tout démocrate soucieux des patients devrait voter contre cette mesure.

Pour lire, entendre et regarder plus de commentaires de Newt, visitez Gingrich360.com.

Joe DeSantis est directeur de la stratégie chez Gingrich 360 et dirige les initiatives stratégiques et le conseil en soins de santé de l’organisation.

Gingrich 360 conseille diverses entreprises et organisations du secteur de la santé.