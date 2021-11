Les démocrates doivent faire évoluer leur stratégie de communication avec les électeurs

« J’ai reçu un appel de Bill Clinton ! » ma grand-mère m’a informé un jour il y a de nombreuses années, ravie que le président des États-Unis ait pris le temps, malgré son emploi du temps chargé, de l’appeler. Mais il ne l’avait pas fait. Au lieu de cela, c’était sa première rencontre avec une nouvelle technologie passionnante – les appels automatisés – qui ont été utilisés pour rappeler aux électeurs de sortir et de voter. Wow, a-t-elle pris conscience de cette expérience et a-t-elle dit à tous ses amis d’aller voter pour son ami Bill.

Et juste comme ça, les consultants politiques avaient un nouvel outil dans leur arsenal. Plusieurs campagnes ont innové ces appels préenregistrés. Mais finalement, ils sont devenus une marchandise dont chaque candidat local a abusé jusqu’à ce que les électeurs répondent rarement à leur téléphone le jour du scrutin.

J’ai fait face à ces rendements décroissants à chaque campagne de ma carrière. En tant que stratège des médias sociaux de Barack Obama en 2008, j’ai poussé ses dirigeants à dépenser plus de ressources sur MySpace, BlackPlanet et MiGente. Au cours du cycle 2016, j’ai conseillé à la campagne présidentielle de Sen.Bernie Sanders (I-Vt.) de dépenser plus d’argent publicitaire sur les cartes Twitter et les filtres Snapchat. Bien que chacune de ces plates-formes ait aidé les campagnes à toucher davantage d’Afro-Américains, de Latinx et de jeunes électeurs, cela aurait été une énorme erreur de recommander de leur consacrer la même quantité de ressources rares un cycle plus tard.

Les campagnes doivent continuer à faire évoluer leurs tactiques de communication pour correspondre aux changements constants dans les endroits où les électeurs de base reçoivent des nouvelles. Malheureusement, tous les rapports sur la prolifération de fausses nouvelles qui peuvent affecter négativement les jeunes électeurs sur Facebook semblent un peu mal informés puisque ce groupe démographique clé utilise à peine la plate-forme. Ils sont depuis longtemps passés à Snapchat, TikTok, Instagram et Twitch. Comme mon neveu me l’a dit, « Facebook est pour les baby-boomers ».

Nous regardons tous l’histoire se répéter avec ces messages texte peer-to-peer non sollicités que les campagnes ont utilisés pour la première fois en 2016. Cette innovation de spam aux programmes SMS traditionnels a été ajoutée pour contourner les règles de la FCC concernant le dynamitage de texte illégal sans abonnement, quelque chose que les gens n’avaient jamais vu sur leurs téléphones portables avant. Et lors du dernier cycle électoral, cette tactique a été adoptée par des centaines de campagnes alors même que leurs taux d’engagement s’effondraient. Si les démocrates ne font pas évoluer leurs stratégies, imaginez à quoi ressembleront ces campagnes de SMS de spam d’ici 2022 ?

Non seulement les plateformes technologiques deviennent de moins en moins efficaces chaque jour, mais les sources d’information traditionnelles souffrent à la fois de leur audience et de leur crédibilité. Gallup a récemment découvert que la confiance des Américains dans les médias traditionnels était tombée au deuxième rang le plus bas de l’histoire.

Il y a des conséquences à ne pas développer de nouvelles stratégies de communication pour les constituants clés qui ont clairement changé. Selon Targetsmart, les premiers chiffres des élections au poste de gouverneur de cette année dans le New Jersey pour les 18 à 29 ans étaient en baisse de 6,9 ​​% par rapport aux votes de 2020 ; et les chiffres de Virginie parmi le même groupe démographique ont baissé de 6,3 pour cent. N’oubliez pas que ces 18-29 ans ont tendance à voter majoritairement démocrate lorsqu’ils sont inspirés à voter.

Pour les démocrates, le problème est plus vaste que de simplement trouver la prochaine tendance des médias sociaux. Il s’agit de trouver de meilleures façons de s’engager de manière cohérente avec les électeurs de base. Rien qu’en Virginie, la population Latinx/Hispanique représente près de 10 pour cent de la population. Terry McAuliffe, qui vient de perdre sa course au poste de gouverneur, avait une page d’accueil entièrement traduite en espagnol sur son site Web, mais elle n’offrait pas une expérience utilisateur de qualité. Alors que la page d’accueil offrait des instructions sur la manière de contribuer en espagnol, elle envoyait immédiatement les électeurs hispanophones vers une page de contribution uniquement en anglais.

La campagne a fait de même avec les efforts de médias sociaux en espagnol, qui ont cliqué sur leurs pages Facebook et Twitter en anglais uniquement. Ces tactiques consistant à créer une section traduite sur un site Web ou un publipostage en espagnol pour l’apparence en 2021 sont des malversations politiques et doivent être retirées.

Il est temps que le Parti démocrate commence à communiquer vraiment tôt et souvent avec ses principaux constituants de manière authentique pour l’élection critique de 2022.

Les démocrates doivent réparer leur infrastructure technologique pour mieux interagir avec leurs électeurs de base. Il est temps d’avoir enfin une passerelle de paiement qui fonctionne en plusieurs langues. Ils doivent faire évoluer la communication mobile au-delà de la messagerie texte peer-to-peer et être honnêtes sur le fait que ce ne sont plus des messages personnels ou des conversations interactives, mais des annonces de spam.

Les démocrates doivent également expérimenter de nouvelles façons de parler avec des publics clés. Pourquoi ne pas essayer des événements politiques réguliers sur Twitch, gérer les réseaux sociaux en plusieurs langues, faire évoluer les événements Instagram Live ou expérimenter du contenu vidéo original sur TikTok ?

La campagne de McAuliffe a défié la loi des rendements décroissants de la collecte de fonds par courrier électronique et a envoyé plus de 15 courriers électroniques par jour pour soutirer chaque centime des donateurs. Combien de temps pensons-nous que cette stratégie fonctionnera avant que les électeurs ne se désabonnent ?

Il est maintenant temps de trouver de nouvelles façons d’atteindre un public plus large et de moderniser nos stratégies pour impliquer tout le monde, des jeunes électeurs aux grands-mères.

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

_______

À propos de l’auteur

Scott Goodstein était directeur en ligne externe pour la campagne 2008 de Barack Obama, en charge des plateformes de médias sociaux de la campagne, de la technologie mobile et du marketing lifestyle. Il a été l’un des principaux stratèges numériques de la campagne 2016 de Bernie Sanders et est le fondateur de CatalystCampaigns.com.