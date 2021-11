Les démocrates du Congrès parviennent à un compromis sur les prix des médicaments sur ordonnance

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a annoncé mardi que les démocrates étaient parvenus à un accord concernant la baisse des prix des médicaments sur ordonnance.

Selon The Hill, cet accord fait partie du projet de loi sur les dépenses sociales du président Joe Biden et il permettra à Medicare de négocier les prix des médicaments avec les grandes sociétés pharmaceutiques en plafonnant les dépenses personnelles à 2 000 $.

« Ce n’est pas tout ce que nous voulions tous. Beaucoup d’entre nous auraient voulu aller beaucoup plus loin, mais c’est un grand pas pour aider le peuple américain à faire face au prix des médicaments », a déclaré Schumer lors d’un point de presse.

L’un des réfractaires modérés, la sénatrice Kirsten Sinema de l’Arizona, a annoncé qu’elle soutenait ce compromis réduit.

« Le sénateur se félicite d’un nouvel accord sur un plan historique et transformateur de négociation des médicaments Medicare qui réduira les frais remboursables pour les personnes âgées – garantissant que les prix des médicaments ne peuvent pas augmenter plus rapidement que l’inflation – économiser l’argent des contribuables et protéger l’innovation pour garantir que les Arizonas et les Américains continuent d’avoir accès à des médicaments qui sauvent des vies, ainsi qu’à de nouveaux traitements et thérapies », a déclaré le personnel de Sinema dans un communiqué.

Le projet de loi réduisait les plans initiaux visant à donner à Medicare plus de pouvoir de négociation concernant les médicaments plus anciens qui ne sont plus protégés par la concurrence. Cependant, ce compromis limite Medicare à négocier les prix des médicaments avec des médicaments de marque plus récents qui ont tendance à être plus chers.

La représentante Nancy Pelosi et le sénateur Chuck Schumer espèrent programmer un vote sur le projet de loi de dépenses plus tard cette semaine.

