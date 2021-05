Les démocrates du Nevada font adopter une législation pour rendre permanentes les procédures de vote chaotiques «d’urgence» de l’année dernière.

Mercredi, l’Assemblée générale contrôlée par les démocrates a approuvé une mesure qui légaliserait la récolte des bulletins de vote et ferait du vote universel par correspondance un élément permanent des élections, les deux changements qui avaient été initialement mis en œuvre pour être temporaires l’année dernière.

Le projet de loi 321 de l’Assemblée, actuellement examiné par la chambre haute, oblige les électeurs inscrits à se retirer plutôt que de choisir de recevoir un bulletin de vote postal. La loi prévoit l’envoi automatique des bulletins de vote comme ils l’étaient à l’automne, où presque tous les votes exprimés l’ont été par courrier, selon le bureau du secrétaire d’État du Nevada.

L’ancien lieutenant-gouverneur du Nevada, Mark Hutchison, a déclaré que les changements potentiels menaçaient de saper la confiance déjà affaiblie dans les élections de l’État, qui en 2020 ont vu des cas confirmés de bulletins de vote déposés par des électeurs décédés. La campagne Trump a accusé 1500 votes exprimés par des électeurs morts, mais les enquêtes ultérieures menées par les médias locaux et le bureau du secrétaire d’État du Nevada, dirigé par un républicain, n’ont pas trouvé de preuves corroborant ce chiffre.

La légalisation potentielle de la récolte des bulletins de vote, a déclaré Hutchison, qui était censée être un changement de règle temporaire poussé par le gouverneur démocrate Steve Sisolak au nom d’une urgence de santé publique, érodera la confiance dans les concours ultérieurs.

“Les changements inspirés par la pandémie de l’année dernière ont endommagé la confiance que de nombreux Nevadans avaient dans le processus électoral”, a déclaré Hutchison dans un communiqué jeudi. “Les démocrates et le gouverneur Sisolak ont ​​promis d’envoyer des bulletins de vote non sollicités et d’autoriser des employés partisans rémunérés à faire du porte-à-porte pour collecter les bulletins de vote des étrangers ne seraient que pour des urgences, et moins d’un an ils reviennent sur leur parole.”

Le Sénat de l’État du Nevada envisage également un projet de loi autorisant le vote direct, qui offrirait aux résidents la possibilité de cocher une case pour qu’un parti particulier vote automatiquement pour chaque candidat de la liste choisie. Cela distinguerait le Nevada du reste de la nation en s’éloignant de ce qui est devenu une méthode obsolète pour voter.

Selon la Conférence nationale des législatures des États, seuls six États ont offert aux électeurs le choix de voter par billet direct, tandis que les législateurs de 16 autres ont aboli cette pratique au cours des deux dernières décennies.

Alors que les législateurs du Nevada s’apprêtaient à rendre permanents les changements pandémiques dictant les élections, la présidente républicaine Ronna McDaniel a qualifié cet effort de “recette du désastre”. Des erreurs dans le concours de l’année dernière ont provoqué une avalanche de litiges, notamment des bulletins de vote envoyés à des adresses périmées.

Codifier ces pratiques est la recette du désastre. Il est rapporté qu’en 2020, 20% des bulletins de vote par correspondance dans le comté de Clark ont ​​été envoyés à des adresses obsolètes, entraînant des centaines de milliers de bulletins de vote en direct non réclamés dans tout l’État. (2/4) – Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) 26 mai 2021

Le Nevada, où le président Joe Biden a gagné par moins de 34 000 voix, a été l’un des derniers États à certifier le vainqueur de ses six votes électoraux.