Les démocrates du panel du 6 janvier admettent une erreur, car une fausse accusation enhardit le GOP. Maintenant un combat de privilège se profile

Le comité du Congrès dirigé par les démocrates enquêtant sur les émeutes du 6 janvier au Capitole a remis aux critiques républicains un gourdin politique, admettant avoir porté une fausse accusation contre le témoin Bernard Kerik tout en l’assignant à comparaître.

Mais le retour en arrière de mardi – suscité par un rapport d’enquête dans Just the News – laisse présager une bataille plus large sur la manière dont l’ancien commissaire du NYPD peut coopérer avec l’enquête du Congrès alors que son avocat s’inquiète du fait que certains des travaux de Kerik sur les questions d’intégrité électorale avant le Capitole l’émeute peut être couverte par le privilège avocat-client du président Trump.

Trump poursuit également un litige affirmant que certaines de ses conversations avec des témoins, comme l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, sont protégées par le privilège exécutif.

« Monsieur. Kerik a toujours l’intention de se conformer à l’assignation », a écrit l’avocat de Kerik, Timothy Parlatore, au président du comité restreint du 6 janvier, Bennie Thompson (D-Miss.) dans une lettre mardi. « Cependant, nous aurons besoin de plus de temps pour nous conformer en raison du volume de documents et de problèmes de privilèges. » Dans la même lettre, Parlatore a également accusé les démocrates majoritaires d’avoir fabriqué une allégation contre son client.

Parlatore a expliqué que Kerik a travaillé comme enquêteur pour l’avocat de Trump Rudy Giuliani au lendemain des élections de novembre 2020 pour déterminer s’il y avait eu des irrégularités ou des fraudes dans les résultats des élections. Kerik n’a jamais terminé son examen et certains documents sont protégés en tant que produit de travail en vertu du privilège avocat-client, a écrit Parlatore.

« Étant donné que tout le travail de M. Kerik a été effectué à la demande d’avocats en prévision d’un litige, la quasi-totalité des documents dont M. Kerik dispose et qui répondraient à votre assignation sont protégés de la divulgation par la doctrine du produit du travail, », a écrit l’avocat.

La communication sur le privilège est intervenue peu de temps après que le panel a reconnu avoir commis une erreur dans une lettre d’assignation accusant à tort Kerik d’avoir assisté à une réunion secrète à Washington pour discuter de l’annulation des résultats des élections de novembre 2020.

Just the News a rapporté lundi soir que Kerik n’aurait pas pu assister à la réunion à Washington le 5 janvier, comme le prétend la lettre d’assignation, car il se trouvait à New York pour une urgence familiale, selon ses propres enregistrements téléphoniques et de péage. Dans une note de bas de page, cette lettre attribuait l’allégation à un livre du célèbre journaliste du Washington Post, Bob Woodward. Mais le livre n’a en fait fait aucune affirmation de ce genre et n’a même pas mentionné Kerik par son nom une seule fois en 482 pages, a déclaré Woodward à Just the News.

L’assignation a également cité deux articles du Washington Post, qui n’ont pas non plus affirmé que Kerik avait assisté à une telle réunion.

« Avant notre déposition de M. Kerik, nous voulions corriger une erreur dans la lettre accompagnant l’assignation que vous avez acceptée en son nom », a écrit le comité à Parlatore dans une communication qui n’a pas adressé sa note de bas de page attribuant l’allégation au livre de Woodward. mais s’est plutôt concentré sur l’un des articles du Washington Post.

« Cette lettre indiquait que M. Kerik avait participé à une réunion à l’hôtel Willard le 5 janvier 2021, citant un article du Washington Post daté du 23 octobre 2021 », a écrit le comité. «Le Post rapporte que M. Kerik était au Willard vers le 6 janvier et que, selon M. Kerik, son entreprise a facturé à la campagne Trump plus de 55 000 $ pour les chambres. L’article ne dit pas qu’il était à l’hôtel Willard le 5 janvier, en particulier, comme l’indique la lettre du comité restreint. Néanmoins, le comité restreint pense toujours que M. Kerik dispose d’informations sur les efforts déployés pour évaluer les allégations de fraude électorale et d’autres questions pertinentes pour son enquête.

L’erreur a illuminé Twitter, où plusieurs membres du GOP du Congrès ont fustigé le panel de Thompson et affirmé que la lettre d’assignation défectueuse était une preuve supplémentaire que l’enquête était de nature partisane et non factuelle.

« Le comité du 6 janvier a déclaré qu’il avait des « preuves crédibles » que Bernard Kerik avait assisté à une réunion de planification à l’hôtel Willard à DC Un problème ? Kerik était à New York le jour de la réunion ! Le représentant Jim Jordan, le plus haut républicain du comité judiciaire de la Chambre, a tweeté.

La représentante de première année de Géorgie, Marjorie Taylor-Greene, a ajouté: «Le comité J6 a menti sur assignation à comparaître. Mentir sur le dossier du Congrès est un très gros problème pour eux. Ces membres abusent du pouvoir et abusent du pouvoir du comité du Congrès. Ils sont en difficulté et le Comité J6 doit être démantelé immédiatement.

La lettre de Parlatore soulevant la revendication de privilège a également réprimandé le comité du 6 janvier pour l’erreur, la qualifiant de fabrication.

« Nous savions depuis le moment où nous avons reçu la citation à comparaître qu’il s’agissait d’une fausse allégation, car M. Kerik n’a jamais participé à une telle réunion », a écrit l’avocat au comité, demandant que sa citation à comparaître et son communiqué de presse soient retirés de l’affichage public sur son Site Internet. « Il n’était même pas à Washington DC, car il était à New York pour faire face à une urgence médicale familiale. … Alors que nous savions à l’époque que l’affirmation était fausse, nous avons découvert plus tard qu’il s’agissait en fait d’une fabrication.

« Vous pouvez comprendre mon inquiétude lorsque vous envoyez une lettre affirmant que la base de la délivrance de l’assignation est que vous » avez révélé des preuves crédibles « , d’une affirmation prouvable fausse, citant deux sources qui ne soutiennent pas cette fausse affirmation. Si vous n’étiez pas personnellement responsable de cette fabrication et de ces fausses déclarations, alors un membre de votre personnel était et devrait être tenu responsable. »

L’admission d’une erreur a été le dernier recul que les démocrates au Congrès ont été contraints de faire au cours de leurs nombreux efforts pour enquêter sur Trump datant de 2016.

Plus récemment, le président de la commission du renseignement de la Chambre, Adam Schiff (D-Calif.), qui joue également un rôle clé au sein de la commission du 6 janvier, a été confronté à la télévision nationale pour avoir lu dans le dossier du Congrès en 2017 des allégations du dossier de Christopher Steele qui ont depuis été démystifié.

« Vous avez peut-être contribué vous-même à répandre la désinformation russe pendant des années en faisant la promotion de cela », a déclaré l’hôte invité Morgan Ortagus à Schiff sur « The View ».

« Je ne suis pas du tout d’accord avec votre prémisse », a rétorqué Schiff, tout en reconnaissant que Steele avait peut-être été induit en erreur par ses sources. « C’est une chose de dire que les allégations devraient faire l’objet d’une enquête, et elles l’ont été. C’en est une autre de dire que nous aurions dû prévoir à l’avance que certaines personnes mentaient à Christopher Steele.