Les démocrates du Sénat de l’AP poursuivent les républicains pour bloquer l’enquête sur les élections de 2020 .

Le comité des opérations intergouvernementales du Sénat dirigé par les républicains en Pennsylvanie a voté mercredi pour approuver des assignations à comparaître pour des dossiers détaillés sur près de sept millions d’électeurs, faisant avancer une enquête électorale dans un État clé du champ de bataille que Donald Trump a toujours ciblé avec des allégations sans fondement de fraude électorale.

En réponse, les démocrates du Sénat de l’État de Pennsylvanie ont poursuivi vendredi leurs collègues républicains pour bloquer tout effort visant à assigner à comparaître les dossiers de vote dans le cadre d’une “enquête médico-légale” sur les résultats de l’élection présidentielle de 2020. Dirigée par le leader démocrate, le sénateur Jay Costa, la poursuite a été déposée par les 21 membres du caucus démocrate du Sénat contre le président républicain du Sénat Pro Tempore Jake Corman ; le sénateur Cris Dush, qui a été désigné pour diriger l’enquête électorale ; et Megan Martin, la secrétaire parlementaire du Sénat de l’État.

Le procès fait valoir que l’enquête menée par les républicains devrait être jugée inconstitutionnelle car elle viole la doctrine de la séparation des pouvoirs. Il soutient également que demander des informations privées sur les électeurs, telles que les noms, les dates de naissance et les quatre derniers chiffres de leur numéro de sécurité sociale, viole la loi de l’État.

“Le dernier stratagème des républicains du Sénat est sans précédent et totalement injustifié”, ont déclaré les démocrates de Pennsylvanie dans un communiqué. «Tous les aspects de l’élection certifiée 2020 ont été soigneusement examinés et jugés par les tribunaux sans aucune constatation d’irrégularités ou de fraude. Le délai pour contester les résultats certifiés des élections de 2020 est attendu depuis longtemps.

Les démocrates de Pennsylvanie poursuivent l’enquête sur les élections du GOP https://t.co/bgtIXU9b4d – WTAE-TV Pittsburgh (@WTAE) 19 septembre 2021

Les critiques appellent l’enquête électorale un effort partisan pour renverser les résultats des élections, tandis que les partisans de l’enquête disent qu’il est nécessaire de répondre aux préoccupations des électeurs concernant la fraude électorale. Alors que Trump continue de faire valoir des allégations sans fondement d’une élection volée, les partisans de Trump dans de nombreux États ont fait pression sur les législateurs pour qu’ils enquêtent sur l’allégation. Inspiré par l’audit en Arizona, un groupe de manifestants pro-Trump se serait réuni au Wisconsin Capitol la semaine dernière pour demander une révision des bulletins de vote.

Il s’agit d’une énorme histoire qui se déroule en Pennsylvanie, où le « gros mensonge » est toujours d’actualité, et pourrait être la raison pour laquelle les démocrates perdent le Sénat en 2022. Faites attention. (Excellent travail de l’équipe de @PA_Spotlight) https://t.co/Cqcj1F7pkS https://t.co/29QnaaaXEg – Zach D Roberts – Une dépression mal organisée (@zdroberts) 16 septembre 2021

Pendant ce temps, à Washington DC, les représentants américains Mary Gay Scanlon de Pennsylvanie et Zoe Lofgren de Californie ont envoyé vendredi une lettre à un haut responsable du ministère de la Justice demandant une enquête fédérale sur la récente autorisation de l’assignation par le GOP de l’État. “Nous sommes très préoccupés par le fait qu’une assignation à comparaître pour des informations sensibles sur les électeurs, et à grande échelle, conduise au non-respect des lois fédérales sur le vote et les élections, que le ministère de la Justice applique, en particulier l’interdiction fédérale d’intimidation des électeurs”, ont écrit les représentants démocrates. .