Les démocrates du Sénat peuvent désormais adopter plus de projets de loi avec 51 voix grâce au rapprochement budgétaire après la décision du Parlement

Les démocrates du Sénat viennent de recevoir des nouvelles procédurales bancales qui ont des implications assez importantes pour le programme du président Joe Biden.

Lundi soir, le parlementaire du Sénat – un expert interne en règles – a déterminé que les démocrates seraient en mesure de présenter un troisième projet de loi de réconciliation budgétaire cette année, un développement massif qui donne aux législateurs plus de latitude pour adopter des lois sans le soutien des républicains.

Déjà, les démocrates avaient la capacité de rédiger deux projets de loi de réconciliation budgétaire: l’un axé sur l’exercice 2021 et l’autre axé sur l’exercice 2022. Contrairement à la plupart des autres projets de loi, les mesures budgétaires peuvent être adoptées avec seulement 51 voix, au lieu de 60, ce qui signifie que les démocrates peuvent pour introduire le projet de loi qu’ils veulent si les 50 membres de leur caucus sont d’accord. (Avec le plan de sauvetage américain, par exemple, 50 démocrates ont pu approuver le paquet de 1,9 billion de dollars dans le cadre du projet de loi budgétaire FY2021, même si aucun républicain ne l’a soutenu.)

« Le parlementaire a indiqué qu’une résolution budgétaire révisée pourrait contenir des instructions de réconciliation budgétaire », a déclaré un porte-parole du chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans un communiqué. «Cela confirme l’interprétation du leader de la loi sur le budget et donne aux démocrates des outils supplémentaires pour améliorer la vie des Américains si l’obstruction républicaine se poursuit.»

Avec la nouvelle décision de la parlementaire Elizabeth MacDonough, les démocrates peuvent désormais présenter un troisième projet de loi de réconciliation budgétaire, ce qui signifie qu’ils peuvent faire adopter des mesures plus ambitieuses tant qu’elles sont liées à la fiscalité et aux dépenses. La décision est basée sur l’interprétation de MacDonough de l’article 304 du Congressional Budget Act de 1974, qui permet aux législateurs de réviser une résolution budgétaire avant la fin de l’année fiscale qu’elle couvre. Compte tenu de sa décision, les démocrates peuvent désormais modifier la résolution budgétaire 2021 qu’ils ont déjà adoptée et inclure des instructions pour un autre projet de loi.

Le porte-parole de Schumer a également noté qu ‘ »aucune décision n’a été prise sur la voie législative à suivre en utilisant l’article 304 et que certains paramètres doivent encore être définis. »

Le rapprochement budgétaire a ses limites: il ne peut pas être utilisé pour des politiques telles que les réformes du droit de vote ou le contrôle des armes à feu, mais c’est toujours un outil utile que les démocrates ont déjà utilisé pour adopter une énorme expansion du crédit d’impôt pour enfants, une aide au chômage améliorée, etc. ronde de contrôles de relance.

Les démocrates ont maintenant une autre occasion de faire avancer des parties de leur programme que les républicains bloqueraient autrement. Et la décision de faire pression pour une solution de contournement montre à quel point les autres options des démocrates sont limitées pour adopter leur programme.

Les démocrates s’appuient sur la réconciliation budgétaire au milieu des désaccords sur l’obstruction systématique

Les efforts des démocrates pour tirer le meilleur parti de la réconciliation budgétaire soulignent le contexte politique dans lequel ils évoluent: à savoir qu’ils ont de moins en moins d’options pour adopter une législation ambitieuse.

Si les démocrates éliminaient l’obstruction législative, tous les projets de loi pourraient alors être adoptés avec 51 voix au lieu de 60, supprimant ainsi la nécessité de s’appuyer autant sur la réconciliation budgétaire. Mais bien qu’un nombre croissant de démocrates semblent prêts à au moins modifier le fonctionnement de l’obstruction systématique, le caucus n’a pas les voix dont il a besoin pour l’éliminer. Étant donné que les sens modérés Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) se sont fermement opposés à la fin de la règle, il semble peu probable que cela change à court terme, ce qui signifie que la plupart des projets de loi auront besoin de 60 voix pour être adoptés.

Pour atteindre ce seuil, les démocrates devront convaincre 10 républicains de les rejoindre sur la plupart des mesures, un résultat qui devient de plus en plus improbable pour bon nombre des projets de loi les plus ambitieux du parti. (En ce qui concerne le soulagement des coronavirus, par exemple, l’offre d’ouverture des républicains représentait environ un tiers de ce que le président Joe Biden avait proposé.)

En poussant à une réinterprétation de l’article 304, les démocrates semblaient chercher d’autres débouchés pour adopter une législation si ceux du caucus qui sont contre l’élimination de l’obstruction systématique ne bougent pas.

Maintenant, ils ont un coup supplémentaire.

L’infrastructure pourrait être le prochain projet de loi que les démocrates feront en utilisant le rapprochement budgétaire

Les tentatives des démocrates pour ouvrir la voie à un autre projet de loi budgétaire coïncident également avec le dévoilement par Biden d’un paquet d’infrastructures et d’emplois de 2 billions de dollars, ainsi que d’une proposition visant à augmenter le taux d’imposition des sociétés à 28% pour le payer.

L’administration s’adresse aux démocrates et aux républicains au Congrès, mais les perspectives de faire adopter un projet de loi bipartisan semblent sombres. En particulier, les républicains sont opposés aux augmentations d’impôts, ainsi qu’à certaines des dispositions du plan de Biden qui vont au-delà des routes et des ponts.

La décision du parlementaire donne plus d’options et de chances d’utiliser la réconciliation pour passer leurs priorités avec 51 voix. Biden devrait bientôt annoncer un autre paquet qui traite de la garde d’enfants et des soins de santé. Bien qu’aucune décision finale n’ait été prise sur le processus et sur la manière dont ces plans fusionneront dans un projet de loi budgétaire, les démocrates pourraient théoriquement diviser le plan d’infrastructure de Biden et son prochain plan de garde d’enfants et de soins de santé en deux projets de loi de réconciliation différents – l’un dans la version amendée de 2021. résolution et mettre le reste dans la résolution 2022.

Il y a une autre option: les démocrates et les républicains pourraient adopter un projet de loi bipartite sur les infrastructures qui traite plus étroitement des routes et des ponts, puis les démocrates et l’administration Biden ont mis leurs priorités restantes dans un projet de loi de réconciliation budgétaire. Les comités compétents de la Chambre et du Sénat travaillent actuellement sur un projet de loi de réautorisation du transport de surface, qui revient tous les cinq ans.

Les projets de loi de réautorisation de cinq ans traitent assez étroitement de la réparation des routes et des ponts, et les républicains des comités pensent que le projet de loi de réautorisation devrait être élaboré et adopté de manière bipartisane.

«Notre comité a rendu compte à l’unanimité d’une loi visant à reconstruire les systèmes d’approvisionnement en eau de notre pays. Cela prouve que l’infrastructure peut et doit être réalisée sur une base bipartisane », a déclaré la sénatrice Shelley Moore Capito (R-WV), membre de premier plan du Comité sénatorial de l’environnement et de la santé, dans un récent communiqué.

Cependant, la Maison Blanche considère son plan comme un complément à tout ce que le Congrès fait à lui seul en matière d’infrastructure. Biden a proposé 621 milliards de dollars pour les dépenses sur les routes et les ponts du pays, le rail et les transports en commun, les aéroports et les ports.

«Tous les éléments du plan reflètent un investissement supplémentaire en plus des programmes et des autorités existants», a déclaré un responsable de l’administration à Vox. «En ce qui concerne les infrastructures de transport, le plan comprend un montant supplémentaire d’environ 600 milliards de dollars au-dessus du budget de référence quinquennal, en supposant une extension directe des niveaux de financement FAST-Act pour les programmes de transport de surface.»

Les prochains mois de négociations entre la Maison Blanche et le Congrès décideront beaucoup de l’ampleur et de l’audace d’un projet de loi sur les infrastructures. Quoi qu’il en soit, le rapprochement budgétaire sera pris en compte.

Des millions de personnes se tournent vers Vox pour comprendre ce qui se passe dans l’actualité. Notre mission n’a jamais été aussi vitale qu’elle ne l’est en ce moment: autonomiser par la compréhension. Les contributions financières de nos lecteurs sont essentielles pour soutenir notre travail gourmand en ressources et nous aident à garder notre journalisme gratuit pour tous. Veuillez envisager de faire une contribution à Vox dès aujourd’hui à partir de 3 $ seulement.