Les démocrates du Sénat plaident contre l’obstruction systématique lors des votes sur le Paycheck Fairness Act et le For the People Act

Les démocrates du Sénat – dont beaucoup soutiennent une modification de l’obstruction systématique – plaident en faveur de la suppression de la règle, dans le but de faire changer d’avis leurs collègues qui souhaitent la conserver.

Un vote sur le Paycheck Fairness Act cette semaine a marqué le début de ce processus, qui comprendra bientôt des votes sur une série de priorités démocrates qui échoueront probablement. Ces votes visent à démontrer l’engagement des démocrates envers des questions telles que la protection des droits de vote et le contrôle des armes à feu, tout en soulignant à quel point les républicains sont disposés à faire obstacle à ces politiques.

Alors que projet de loi après projet de loi est bloqué par les obstructions républicaines, les démocrates qui veulent éliminer la règle espèrent renforcer leur argument en faveur d’un changement qu’ils pourraient apporter unilatéralement, étant donné la faible majorité du parti au Sénat.

À l’heure actuelle, si une loi fait l’objet d’obstruction ou de blocage, elle a besoin de 60 voix pour être adoptée. Et pratiquement toutes les lois peuvent faire l’objet d’obstruction systématique, de sorte que le caucus démocrate de 50 personnes a constamment besoin de 10 républicains prêts à se joindre à nous pour tout approuver, de la réforme de la police à la réforme de l’immigration. S’il était éliminé, les démocrates n’auraient besoin que des 50 voix de leur caucus, plus le vote décisif du vice-président Kamala Harris pour adopter les projets de loi.

Des modérés comme Sens. Joe Manchin (D-WV) et Kyrsten Sinema (D-AZ) restent fermement opposés aux changements de règles, les mettant hors de portée. L’exercice de voter sur les priorités démocrates qui ont très peu de chances de réussir vise à montrer aux modérés à quel point les républicains sont opposés au soutien des projets de loi clés et vise à les inciter à changer leur façon de penser.

“Chaque vote constituera un argument pour convaincre la direction républicaine du Sénat de s’être engagée dans une impasse politique à son avantage, plutôt que de voter pour l’ordre du jour pour lequel le peuple américain a voté en 2020”, a déclaré le sénateur Ed Markey (D-MA) au New York Times.

Les démocrates ont commencé à déployer cette stratégie mardi, lorsque les 50 républicains du Sénat ont voté à l’unanimité le blocage du Paycheck Fairness Act, une législation destinée à lutter contre l’écart de rémunération entre les sexes, qui n’a pas avancé à 49-50. C’est la deuxième mesure qui a échoué en raison d’une obstruction républicaine cette année, après que le GOP a précédemment bloqué une législation qui établirait une commission indépendante pour enquêter sur l’insurrection meurtrière du 6 janvier.

L’échec du Paycheck Fairness Act a rappelé que l’obstruction républicaine aux projets de loi démocrates s’étend même à une législation assez populaire. Les politiques de parité entre les sexes dans le projet de loi ont le soutien ; une majorité d’électeurs dans un sondage Politico/Morning Consult de 2019 ont déclaré qu’ils pensaient que le gouvernement fédéral ne faisait pas assez pour combler l’écart salarial. Les républicains ont également fait obstruction à la loi sur l’équité des chèques de paie sous l’administration Obama et étaient également prêts à bloquer la commission du 6 janvier largement soutenue.

“Les Américains s’attendent à ce que leur gouvernement fasse des progrès pour améliorer notre pays, mais les républicains du Sénat semblent une fois de plus choisir l’obstruction”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, dans un discours prononcé cette semaine.

Cette série de votes vise à souligner l’obstruction républicaine

Le Paycheck Fairness Act n’est qu’un vote parmi tant d’autres qui pourrait illustrer l’étendue de l’obstruction républicaine. C’est un projet de loi que les démocrates de la Chambre ont maintenant adopté quatre fois, et qui vise à réduire l’écart de rémunération entre les sexes de plusieurs manières :

Empêcher les entreprises de demander aux nouvelles recrues les données salariales d’emplois antérieurs pour fixer les salaires Exiger des entreprises qu’elles prouvent un écart salarial n’était pas due au genre Commission d’opportunité

L’écart de rémunération entre les sexes reste important et a un effet démesuré sur les femmes de couleur, comme le rapporte Ledyard King de USA Today :

Les femmes qui travaillent à temps plein toute l’année sont payées, en moyenne, 82 cents pour chaque dollar gagné par les hommes, selon le National Women’s Law Center. Cet écart salarial est plus prononcé pour les femmes de couleur : les femmes noires ne gagnent généralement que 63 cents, les femmes amérindiennes seulement 60 cents et les latines seulement 55 cents, pour chaque dollar versé à leurs homologues masculins blancs non hispaniques.

“Ce vote intervient à un moment où les femmes, en particulier les femmes de couleur, sont sous le choc des horribles impacts économiques de la pandémie”, a déclaré Amanda Brown Lierman, directrice exécutive du groupe de défense Supermajority, dans un communiqué. “C’est pourquoi nous soutenons l’élimination de l’obstruction systématique – car c’est trop souvent une tactique pour bloquer la justice et l’équité raciales.”

Les républicains ont toutefois rétorqué que cette législation imposerait une trop grande responsabilité juridique aux entreprises et se sont donc opposés à plusieurs reprises au projet de loi.

Des votes plus difficiles arrivent. Plus tard ce mois-ci, le Sénat devrait voter sur le For the People Act, le projet de loi radical sur les droits de vote des démocrates, auquel Manchin s’est opposé. Et Schumer a également déclaré que la législation sur le contrôle des armes à feu et la loi sur l’égalité, qui interdiraient la discrimination à l’encontre des Américains LGBTQ, pourraient bientôt figurer également au rôle.

Bien que tous ces votes soient censés échouer, leur tenue est destinée à montrer l’engagement des démocrates à faire pression en faveur de ces domaines politiques, et comment les règles existantes rendent presque impossible leur réalisation.

“Cela va être totalement différent de celui où McConnell était chef de la majorité”, a déclaré Schumer à Vox à propos de cette session législative. « Il avait le cimetière législatif. Il n’a jamais eu de débat ; il n’a jamais laissé ces projets de loi apparaître.

La question de savoir si le résultat de tels efforts sera différent de celui de McConnell reste ouverte. Même les factures réussies qui ont eu une contribution importante du GOP comme la loi sur les frontières sans fin ont été retardées et repoussées, et si des propositions relativement peu controversées comme s’assurer que tout le monde est payé de manière égale ne peuvent pas être adoptées, il semble y avoir peu d’espoir pour des problèmes plus polarisants comme contrôle des armes à feu.

Les votes à venir pourraient bien révéler que les démocrates pourraient être confrontés à leur propre «cimetière législatif» s’ils ne prennent pas des mesures pour changer l’obstruction systématique.

Il n’y a toujours pas d’unité parmi les démocrates sur l’obstruction systématique

Les démocrates du Sénat sont toujours fracturés par l’élimination de l’obstruction systématique, avec Manchin et Sinema parmi ceux qui sont les opposants les plus virulents à une telle décision. « Je ne voterai pas pour affaiblir ou éliminer l’obstruction systématique », a récemment réitéré Manchin dans un éditorial de la Charleston Gazette.

D’autres sénateurs du caucus démocrate ont récemment déclaré qu’ils ne voulaient pas non plus se débarrasser de l’obstruction systématique, bien que certains, dont les Sens. Jacky Rosen (D-NV) et Angus King (I-ME), aient déclaré qu’ils être prêt à le modifier.

On ne sait pas à quel point ces votes pourraient potentiellement les influencer, voire pas du tout. Pendant des mois, Manchin et Sinema ont souligné qu’ils se concentraient sur la préservation de l’obstruction systématique afin que la minorité ait toujours une voix au Sénat. Ce que des votes ratés répétés pourraient faire, c’est établir un record que les démocrates peuvent pointer s’ils poursuivent finalement des changements de règles.

C’est un effort qui fait écho à la façon dont les démocrates ont mis en place des réformes de l’obstruction systématique des candidats en 2013, lorsque les républicains nommés au pas lent proposés par le président Barack Obama. Cette année-là, les démocrates ont voté pour supprimer l’obstruction systématique de la plupart des candidats à la présidence après que le choix du secrétaire à la Défense d’Obama, le choix du Consumer Financial Protection Bureau et les choix des juges de la Cour de circuit se soient heurtés à l’obstruction républicaine.

Les démocrates devraient construire le même dossier pour convaincre les modérés méfiants à quel point un changement de règles est vraiment nécessaire, bien que leur faible majorité ce mandat n’offre à aucun membre la possibilité de faire défection comme certains l’ont fait en 2013. À l’époque, Manchin était l’un des trois démocrates. qui ont voté contre le changement de règles.

Il semble déterminé à maintenir la même position – ce qui signifie que l’obstruction systématique est susceptible de rester, pour le moment.