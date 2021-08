Les démocrates du Sénat tiendront des audiences sur le retrait afghan «imparfait» de l’administrateur de Biden ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les démocrates du Sénat prévoient d’enquêter sur le retrait américain «imparfait» de l’administration Biden d’Afghanistan.

Les commissions sénatoriales du renseignement et des relations étrangères – toutes deux présidées par des démocrates – prévoient d’enquêter sur le retrait catastrophique qui a entraîné le blocage d’environ 10 000 citoyens américains et près de 40 000 autres alliés en Afghanistan alors que les talibés prennent le contrôle du pays, a rapporté Axios.

Le président de la commission sénatoriale des relations étrangères, Bob Menendez (DN.J.) et le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner (D-VA) s’engagent à enquêter sur la crise.

« En tant que président de la commission sénatoriale du renseignement, j’espère travailler avec les autres commissions de juridiction pour poser des questions difficiles mais nécessaires sur les raisons pour lesquelles nous n’étions pas mieux préparés à un scénario pessimiste impliquant un effondrement aussi rapide et total de l’Afghanistan. du gouvernement et des forces de sécurité. Nous devons ces réponses au peuple américain et à tous ceux qui ont tant servi et sacrifié », a déclaré Warner dans sa déclaration.

«Je suis déçu que l’administration Biden n’ait clairement pas évalué avec précision les implications d’un retrait rapide des États-Unis. Nous assistons maintenant aux résultats horribles de nombreuses années d’échecs en matière de politique et de renseignement », a déclaré Menendez dans sa propre déclaration.

“Les peuples américain et afghan n’ont clairement pas appris la vérité”, a-t-il ajouté.

Nouveau: le président du Sénat des relations étrangères, Menendez (DN.J.) a déclaré qu’il “chercherait un compte rendu complet” de “l’exécution défectueuse du retrait américain” par l’administrateur de Biden. Cela fait * trois * comités du Sénat dirigés par Dem jurant de surveiller la façon dont l’équipe Biden a gâché le retrait. – Andrew Desiderio (@AndrewDesiderio) 17 août 2021

Depuis que les talibans ont commencé à prendre le contrôle de l’Afghanistan, il y a eu un chœur de personnes attaquant Joe Biden et son administration.

Le sénateur républicain de Floride Rick Scott a suggéré d’utiliser le 25e amendement pour retirer Biden de la présidence.

« Après les événements désastreux en Afghanistan, nous devons faire face à une question sérieuse : Joe Biden est-il capable de s’acquitter des devoirs de sa charge ou est-il temps d’exercer les dispositions du 25e amendement ? il a dit.

Après les événements désastreux en Afghanistan, nous devons faire face à une question sérieuse : Joe Biden est-il capable de s’acquitter des devoirs de sa charge ou est-il temps d’exercer les dispositions du 25e amendement ? https://t.co/l1bFrUdZH9 – Rick Scott (@SenRickScott) 16 août 2021

Il a dit cela après avoir dit : « L’inflation fait rage. Le plafond de la dette a expiré et la dette américaine se dirige vers 45 000 milliards de dollars. Kaboul tombe aux mains des talibans et les rencontres dans la #BidenBorderCrisis viennent d’atteindre un HAUT DE 20 ANS. Les démocrates contrôlent la Chambre, le Sénat et @WhiteHouse. Que diable fait Joe Biden ?

L’inflation fait rage. Le plafond de la dette a expiré et la dette américaine se dirige vers 45 000 milliards de dollars. Kaboul tombe aux mains des talibans et les rencontres dans la #BidenBorderCrisis viennent d’atteindre un HAUT DE 20 ANS. Les démocrates contrôlent la Chambre, le Sénat et @WhiteHouse. Que diable fait Joe Biden ? – Rick Scott (@SenRickScott) 12 août 2021

L’ancien médecin de la Maison Blanche et actuel représentant républicain Ronny Jackson a ajouté son point de vue.

« Vous vous souvenez quand j’ai dit qu’il était temps d’examiner le 25e amendement et que les MENTEURS dans la presse libérale m’avaient attaqué ? Je me demande ce qu’ils pensent maintenant après que Biden soit de toute évidence mentalement incapable de diriger pendant une crise. Quelque chose doit être fait!” il a dit.

Vous vous souvenez quand j’ai dit qu’il était temps de considérer le 25e amendement et que les MENTEURS dans la presse libérale m’avaient attaqué ? Je me demande ce qu’ils pensent maintenant après que Biden soit de toute évidence mentalement incapable de diriger pendant une crise. Quelque chose doit être fait! https://t.co/oyyQ1nIKYa – Ronny Jackson (@RonnyJacksonTX) 16 août 2021

Le chef de la minorité parlementaire, Kevin McCarthy, a critiqué Biden pour sa gestion du retrait des forces américaines en Afghanistan, qui ont sombré dans le chaos au cours du week-end alors que les forces talibanes s’emparaient d’une grande partie du pays.

McCarthy appelle maintenant à des enquêtes sur la gestion de la crise par Biden.

La représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, a déclaré qu’elle rédigeait des articles de mise en accusation contre Biden alors que la débâcle sur son retrait des troupes en Afghanistan se poursuit.

Kamala Harris aurait refusé d’accepter toute responsabilité.

Une source aurait déclaré que Harris avait refusé de s’adresser au peuple américain dimanche après que le groupe terroriste a pris le contrôle de Kubal, la capitale de l’Afghanistan.

Une source a déclaré que Harris avait crié: “Ils ne vont pas me mettre cette merde sur moi!”