Les démocrates du Texas quittent le parquet pour tenter d’arrêter le projet de loi sur l’intégrité électorale ⋆ .

Certains démocrates de la Chambre du Texas ont quitté le parquet législatif dimanche soir pour bloquer temporairement l’adoption de la Loi sur la protection de l’intégrité électorale, le projet de loi 7 du Sénat, qui a été adoptée par le Sénat 18-13. Les républicains de la majorité à la Chambre ont dû ajourner la session à la date limite de minuit en raison des chananigans démocrates. Mais le gouverneur républicain Greg Abbott a déclaré que le projet de loi se dirigera vers une session spéciale, où il est presque garanti d’être adopté. Après un long combat brutal, il semble que les Texans vont renforcer leur sécurité électorale de la même manière que les Géorgiens, qui ont récemment adopté une loi de protection électorale dans leur État.

La loi sur la protection de l’intégrité électorale favorise le vote au volant comme celui qui a conduit à des allégations de fraude massives à Houston liées au directeur politique de la campagne Joe Biden au Texas, Dallas Jones (que j’ai brisé avant le jour du scrutin), et cherche à faire le fléau du courrier. -en vote moins répandu. Les démocrates sont déterminés à faire basculer le Texas au bleu à un moment donné dans un avenir prévisible.

Les démocrates ont essayé d’arrêter le projet de loi sur la protection des élections comme une bande d’enfants irritables. Les démocrates du Sénat ont parlé pendant plus de 7 heures pour ralentir le processus de vote avant que le projet de loi ne soit adopté au Sénat, et lorsque le projet de loi a été renvoyé à la Chambre, les gauchistes ont organisé leur coup de main coordonné. Chris Turner, le président démocrate à la Chambre (qui tente également d’ouvrir une enquête sur le procureur général républicain Ken Paxton pour avoir pris la parole lors du légendaire rassemblement anti-électoral à Washington, DC le 6 janvier) a tracé le départ en envoyant un texte aux députés démocrates avec le message suivant: «Les députés prennent votre clé et quittent la salle discrètement. N’allez pas dans la galerie. Quittez le bâtiment.

L’intégrité électorale et la réforme de la mise en liberté sous caution étaient des points urgents pour cette session législative. Ils doivent TOUJOURS passer. Ils seront ajoutés à l’ordre du jour de la session extraordinaire. On s’attend à ce que les législateurs aient mis au point les détails lorsqu’ils arriveront au Capitole pour la session extraordinaire. – Greg Abbott (@GregAbbott_TX) 31 mai 2021

J’ai rendu compte du comté de Harris, au Texas, lors des élections de 2020, et j’ai fait virer et interroger le directeur politique de Biden au Texas par le FBI:

Voici le lanceur d’alerte démocrate Damien Thaddeus Jones, l’un des principaux membres du personnel de la campagne du Sénat de Beto, exposant l’opération de fraude électorale dirigée par le DIRECTEUR POLITIQUE DE LA CAMPAGNE BIDEN 2020 TEXAS, Dallas Jones, et impliquant Sheila Jackson-Lee. https://t.co/t0xnUMfinZ – Patrick Howley (@HowleyReporter) 24 décembre 2020

