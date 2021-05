Les démocrates du Texas sortent de la chambre et arrêtent le projet de loi sur les restrictions de vote du GOP

Un projet de loi de vote restrictif au Texas qui était à la veille du gouvernement républicain. Greg AbbottLe bureau de la Chambre n’a pas réussi dimanche soir après que les démocrates aient quitté la chambre de la Chambre avant minuit.

Abbott a rapidement déclaré qu’il convoquerait une session extraordinaire pour essayer de faire adopter à nouveau un projet de loi de vote, mais il n’a pas précisé quand.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott (photo de Lynda M. Gonzalez-Pool / .)

«Nous disons depuis tant d’années que nous voulons que plus de gens participent à notre démocratie. Et il semble que ce n’est pas le cas », a déclaré le représentant démocrate de l’État. Carl Sherman mentionné.

Le projet de loi connu sous le nom de projet de loi 7 du Sénat aurait imposé une série de changements électoraux qui éliminent le vote au volant, responsabilisent les observateurs partisans du scrutin et imposent de nouvelles exigences afin de voter par courrier au Texas, qui a déjà certaines des lois électorales les plus strictes du Texas. la nation.

Lire la suite: Le Texas adopte un projet de loi interdisant l’exigence critique de la théorie raciale

Environ deux heures avant la date limite de minuit pour adopter le projet de loi, les démocrates ont commencé à sortir de la chambre de plus en plus nombreux, refusant aux républicains le quorum nécessaire pour tenir un vote final. Le débrayage a donné aux républicains une rare défaite au Texas Capitol où ils contrôlent tous les leviers du pouvoir et exercent une majorité écrasante à la fois à la Chambre et au Sénat.

“Je suis déçu que certains membres aient décidé de rompre le quorum”, a déclaré le représentant républicain. Briscoe Caïn, qui a adopté le projet de loi à la Chambre. «Nous savons tous ce que cela signifiait. Je comprends pourquoi ils le faisaient, mais nous avons tous prêté serment aux Texans que nous serions là pour faire notre travail.

Cette décision rappelle celle de 2003 lorsque les démocrates, plus nombreux que les démocrates, ont rompu le quorum à deux reprises pour arrêter les efforts républicains de redessiner les cartes électorales. Les démocrates de la Chambre ont d’abord quitté l’État en masse pour Ardmore, dans l’Oklahoma, pour revenir plusieurs jours plus tard. Les démocrates du Sénat ont retardé une session spéciale cet été-là en se rendant en groupe à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, pendant plusieurs semaines.

En fin de compte, aucun de ces efforts n’a fonctionné car les démocrates sont finalement revenus au Capitole et les républicains ont adopté le projet de loi.

Des voitures roulent sur Congress Avenue devant le bâtiment du Capitole du Texas le 14 juillet 2020 à Austin, Texas. (Photo par Montinique Monroe / .)

Sous des révisions lors de négociations à huis clos, les républicains ont ajouté un libellé qui pourrait faciliter le renversement d’une élection par un juge et repoussé le début du vote du dimanche, lorsque de nombreux fidèles noirs se rendent aux urnes. La mesure de 67 pages éliminerait également le vote au volant et les centres de vote ouverts 24 heures sur 24, tous deux introduits l’année dernière dans le comté de Harris, le plus grand bastion démocrate de l’État.

Le Texas est le dernier grand champ de bataille des efforts nationaux du GOP pour resserrer les lois électorales, sous l’impulsion de l’ancien président Donald TrumpDe fausses déclarations selon lesquelles les élections de 2020 lui ont été volées. La Géorgie et la Floride ont également adopté de nouvelles restrictions de vote, et le président Joe Biden a comparé samedi défavorablement le projet de loi du Texas aux changements électoraux dans ces États comme «une attaque contre la démocratie».

Le vote au Sénat du Texas est intervenu peu de temps après qu’une version finale du projet de loi ait été rendue publique samedi. Vers minuit, les républicains ont exercé leur majorité pour suspendre des règles qui interdiraient normalement de voter sur un projet de loi qui n’avait pas été affiché depuis 24 heures, ce que les démocrates ont protesté comme une violation du protocole qui leur a refusé et au public le temps de revoir la langue en premier.

Êtes-vous abonné au podcast «Dear Culture» de theGrio? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio.com dès aujourd’hui!

Partager