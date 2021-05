Les démocrates du Texas sortent pour arrêter le projet de loi de réforme du vote du GOP, Abbott convoquera une session extraordinaire

Les démocrates de la Chambre du Texas ont organisé dimanche soir un débrayage pour bloquer la vaste législation de réforme des électeurs de leurs homologues républicains.

Cette décision a bloqué l’adoption du projet de loi en mettant effectivement fin à la session de la législature du Texas. Cependant, le gouverneur du GOP, Greg Abbott, a rapidement annoncé qu’il ordonnerait une session spéciale pour terminer le processus et obtenir une priorité législative du GOP de l’État.

Le débrayage est l’une des plus grandes manifestations des démocrates à ce jour contre les efforts des républicains à travers le pays pour adopter des mesures visant à renforcer la sécurité des systèmes électoraux des États, selon l’Associated Press.

Abbott a déclaré que le projet de loi, qui avait déjà été adopté par le Sénat de l’État contrôlé par le GOP, ne parvenant pas à son bureau pour signature était “profondément décevant”, mais il n’a pas précisé quand il convoquerait la session extraordinaire.

La mesure, si elle est adoptée, donnerait aux observateurs du scrutin plus d’autorité et sécuriserait davantage le vote hors bureau de vote, comme le vote par correspondance et le vote au volant.

